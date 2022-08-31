نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تقديم اعتراض الضمان الاجتماعي برقم الهوية 1444 على دفعات معاش الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم اعتراض الضمان الاجتماعي برقم الهوية 1444، وذلك في حالة عدم قبول الطلب الخص بك للتقديم في الحصول على راتب الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، وهو أحد برامج الدعم التي تقدمها المملكة العربية السعودية للمواطنين. يمكنك معرفة موعد صرف الضمان الاجتماعي دفعة شهر صفر 1444/سبتمبر 2022.

علاوة على ذلك وضحت وزارة الموارد البشرية انه يتمكن متلقي الدعم المالي من تقديم طلب الاعتراض بشرط مراجعتها ومعالجتها في غضون شهرين أو 60 يومًا.

الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور

حيث يهتم الكثير من المستفيدين بالضمان الاجتماعي بضرورة الاستعلام عن أهلية الضمان، لأنه في حالة وجود أي مشكلة يتم الاعتراض على الضمان الاجتماعي برقم الهوية 1444.

وللاستعلام عن الأهلية بالمطور يتم اتباع مجموعة من الخطوات التالية وهي كما يلي:

في البداية تقوم بالدخول على رابط منصة الدعم والحماية.

كما تقوم بالضغط على زر الاستعلام عن الضمان الجديد.

كذلك تقوم بكتابة رقم الهوية الخاص بك أو رقم السجل المدني.

أيضًا تقوم بالضغط على زر استعلام من أجل التعرف على حالة القبول أو الرفض من الاهلية بالضمان الاجتماعي.

تقديم اعتراض الضمان الاجتماعي برقم الهوية 1444

ففي حالة عدم قبولك أو رفض الأهلية بالضمان الاجتماعي، تقوم بتقديم اعتراض الضمان الاجتماعي برقم الهوية 1444 من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية تقوم بالدخول على الحساب الخاص بمنصة الدعم والحماية.

كما تقوم بتسجيل الدخول عن طريق الاسم الخاص بك ورقم هويتك.

أيضًا تقوم بالضغط على زر نتائج الأهلية، وفي حالة وجود غير مؤهل والسبب الخاص بالرفض.

فتقوم بالنقر على زر تقديم اعتراض.

وبعد ذلك تقوم بكتابة كل البيانات التي يطلبها منك الموقع.

أيضًا تقوم بالنقر على زر إرفاق المستندات التي تثبت أحقيتك في الحصول على الضمان الاجتماعي.

كما تقوم بالضغط على زر تقديم الطلب.

متى يتم الرد على اعتراض الضمان الاجتماعي

إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قامت من قبل بالتوضيح أن فترة الإجابة على اعتراض الضمان الاجتماعي تكون تقريبًا 60 يوم.

وأنه في حالة رفض الاعتراض أيضًا فذلك يعني بأن الشخص غير مؤهل بالفعل ولا تنطبق عليه الشروط الخاصة بالأهلية.

لكن في حالة قبول الاعتراض فيتم على الفور صرف راتب الضمان الاجتماعي في أول كل شهر ميلادي كما هو معتاد.

بالإضافة إلى إمكانية صرف راتب الضمان بأثر رجعي للشهور السابقة الخاصة بدراسة الاهلية والاعتراض.

فبذلك انتهى الحديث عن تقديم اعتراض الضمان الاجتماعي برقم الهوية 1444، وقد ذكرنا لكم طريقة التقديم، وكيفية الاستعلام عن الأهلية، ومتى يتم الرد على اعتراض الضمان الاجتماعي.