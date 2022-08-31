الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من تواجد كبير للحوثيين فى الحديدة

جدة - نرمين السيد - وقالت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها"، عبر حسابها على "تويتر"، إن "البعثة لاحظت بقلق بالغ التواجد العسكرى الكبير فى مدينة الحُديدة خلال الأيام الماضية".

وأضافت: "يجب أن تبقى الحُديدة خالية من المظاهر العسكرية، كما تم الاتفاق عليه فى ستوكهولم".

وحثت البعثة الأممية، الحوثيين، على "احترام بنود اتفاق الحُديدة والامتناع عن الأعمال التى قد تسهم فى التصعيد، وذلك لصالح جميع اليمنيين".