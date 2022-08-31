العالم اليوم - غارة جوية على عاصمة إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا

انتم الان تتابعون خبر غارة جوية على عاصمة إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 01:19 صباحاً - استهدفت غارة جوية ليل الثلاثاء مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا، حسبما أعلنت جبهة تحرير تيغراي التي تسيطر على الإقليم ومسؤول في مستشفى محلي.

وفي تغريدة على "تويتر"، قال غيتاتشو رضا المتحدث باسم جبهة تحرير تيغراي، إن "غارة ليلية بطائرة بدون طيار استهدفت ميكيلي"، مؤكدا أنه "لا توجد أهداف عسكرية" في الموقع المستهدف.

كما أكد كيبروم غبريسيلاسي رئيس المستشفى الرئيسي في ميكيلي، في تغريدة على "تويتر"، سقوط "ضحايا" في "غارة بطائرة بدون طيار في ميكيلي، قرابة منتصف الليل".