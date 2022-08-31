نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن الدفعة 58 شهر سبتمبر برقم الهوية ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نشر برنامج حساب المواطن عبر حسابه على تويتر وأوضح كيفية الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن عبر المنصة الإلكترونية، بالنسبة لجميع المواطنين الذين يبدو أنهم غير مؤهلين يمكنهم الاعتراض من خلال الطرق التى أوضحها البرنامج بتقديم طلب معارضة على الفور، صالحة لمدة تصل إلى 90 يومًا من تاريخ نشر النتائج بعد ذلك يعتبر الطلب لاغى ولا يتم الأخذ به،وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم إيداع الدعم في الحسابات المصرفية المؤهلة في سبتمبر بتاريخ إيداع ثابت دون أي تغييرات.

نتائج أهلية حساب المواطن

لمعرفة نتائج أهلية حساب المواطن الدفعة 58 إلكترونيًا من خلال موقع الويب الخاص ببرنامج حساب المواطن عليك اتباع الخطوات التالية:

• الذهاب إلى رابط حساب المواطن.

• أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

• انقر فوق تسجيل الدخول.

• انتقل إلى أيقونة المؤهلات والإستحقاق وانقر عليها.

• وأخيراً سوف تظهر النتائج.

طريقة الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية

نتائج أهلية حساب المواطن الدفعة 58 يمكن للمستفيدين من برنامج حسابات المواطن الآن الوصول إلى بياناتهم عن طريق رقم الهوية من خلال الرابط الإلكتروني لحساب المواطن باتباع الخطوات التالية:

• تسجيل الدخول إلى الرابط الرسمي لبرنامج حساب المواطن.

• تسجيل البيانات للوصول إلى حسابك وإدخال رمز التحقق المرئي.

• انقر فوق رمز الاستعلام برقم الهوية.

• أدخل رقم الهوية الوطنية الخاص بك لتظهر لك بيانات المستفيد.

كيفية تحديث حساب المواطن عن طريق أبشر

ينصح برنامج حساب المواطن المستفيدين من البرنامج بضرورة تحديث الحساب من خلال أبشر خلال مدة لا تزيد عن 15 يوم في حالة حدوث أي تغييرات لتحديث رقم الهوية من خلال البوابة الإلكترونية.

في حالة عدم وجود تغيير لا تحتاج البيانات إلى التحديث ويمكن للأفراد الاستعلام عن حساب المواطن الخاصة بهم بأرقام الهوية الخاصة بهم.

أوضح حساب المواطن أن إخفاء المعلومات المهمة في برنامج حساب المواطن وتقديم معلومات مضللة يجب الكشف عنها بموجب أحكام الضوابط والتحايل للحصول على الدعم تنطبق المادة 20 عليهم والتي تنص على وقف الدعم عن المستفيد الأساسي أو حرمانهم من النفقة لمدة لا تتجاوز سنتين أو استرداد الدعم التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة وفقًا للإجراءات القانونية اللازمة.