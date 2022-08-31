نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوتيوبرز العشرة الأشهر سعوديا – الجزء الثاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة اليوتيوبرز العشرة الأشهر سعوديا – الجزء الثاني، تكلمنا في المقالة السابقة عن الجزء الاول و عن خمسة من اليوتيوبرز السعوديين الأهم الأكثر متابعة على اليوتيوب السعودي و لا مبالغة إن قولنا في العالم العربي أيضا و سنوافيكم في هذا الجزء بمشيئة الله بأسماء خمسة أخرين من اليوتيوبرز السعوديين و لعل أهمهم هو رقم عشرة الذي يحبه الأطفال و الراشدين: اليوتيوبرز العشرة الأشهر سعوديا 6- اليوتيوبر أوسمز: يمتلك أوسمز قناتين على منصة اليوتيوب إحداهما للجيمنج المنوعة والأخرى إحتياطية.

أوسمز من أقدم اليوتيوبرز على منصة اليوتيويب عربيا حتى إنه يعتبر أول من تكلم على لعبة مايننج كرافت الأشهر عالميا.

يبلغ عدد مشتركي قناة أوسمز أكتر من ستة ملايين و مائة ألف مشترك.

و تحتوي قناته وقت كتابة هذا المقال على اكثر من 2550 فيديو. 7- اليوتيوبر باري تيوب: باري تيوب لديه قناتين على منصة اليوتيوب إحداهما محتواها عن الإنتقاد و الأخرى عن الأغاني.

في بدايات ظهور باري كان يتكلم فقط دون ظهور وجهه و ذلك لم يكن أبدا حائلا لزيادة عدد مشتركين القناة و الإزديد الدائم لعدد المشاهدات.

يبلغ عدد مشتركي قناة باري تيوب اكتر من ثمانية ملايين و ثلاثمائة ألف مشترك.

و تحتوي قناته وقت كتابة هذا المقال على أكثر من 170 فيديو. 8- اليوتيوبر فهد سال: محتوى اليوتيوبر فهد سال متنوع، بعض الأحيان فلوجات و أخرى تحديات و لكن أغلب الفيديوهات تتكلم عن الأكل.

فهد سال لديه عيب قاتل ألا و هو أنه لا يقوم بتنزيل محتوى بشكل يومي أو مستمر.

يبلغ عدد مشتركي قناة فهد سال أكتر من أربعة ملايين و مائتي ألف مشترك.

و تحتوي قناته وقت كتابة هذا المقال على أكثر من 350 فيديو. 9- اليوتيوبرز سعودي ريبورتز: سعودي ريبورتز عندهم قناة واحدة تقدم الفلوجات و التحديات.

محتواهم رائع و قوي من ناحية التصوير و المونتاج.

يبلغ عدد مشتركي قناة سعودي ريبورتز أكتر من ثمانية ملايين و خمسمائة ألف مشترك.

و تحتوي قناته وقت كتابة هذا المقال على أكثر من 325 فيديو. 10- عائلة مشيع: من أكبر اليوتيوبرز بالوطن العربي. لديهم قناة واحدة تتميز بكثرة المشتركين و أعداد مشاهدات مذهلة. محتواهم عائلي بشكل كبير وموجه للأطفال بشكل أكبر. بالرغم أن محتواهم ظاهريا موجه للأطفال و لكن هذا لا يمنع من أن عدد كبير من الراشدين يحبون محتواهم ويشاهدونه. يبلغ عدد مشتركي قناة عائلة مشيع أكتر من اثنين و عشرين مليون مشترك. و تحتوي قناته وقت كتابة هذا المقال على أكثر من 1140 فيديو. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال و الحديث عن أفضل و أشهر اليوتيوبرز السعوديين لعام 2021.

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