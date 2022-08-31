نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تشغيل لعبة minesweeper بدون انترنت بكل سهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثير من الأشخاص عن طريقة تشغيل لعبة minesweeper والتي تعد واحدة من الألعاب الإلكترونية التي تم طرحها منذ فترة طويلة تزيد عن عشرون عاماً، ومن الجدير بالذكر أنه قد تم طرح العديد من الإصدارات الخاصة بهذه اللعبة، وجميعها يدعم نظام التشغيل الاندرويد وقد تميزت تلك اللعبة عن غيرها بسمات عدة، من خلال هذا المقال نوضح أبرز التفاصيل التي تتعلق بهذه اللعبة، تابعونا.

لعبة Minesweeper

واحدة من الألعاب الإلكترونية المشهورة حيث ظهرت للمرة الأولى عام 1990م، في البداية كانت هذه اللعبة تمثل جزءا من سلسلة Windows Entertainment Pack، ثم تمت ترقيتها في نظام Windows 3.1، تتميز هذه اللعبة بالعديد من الخصائص حيث تختلف عن بقية الألعاب، لأنها لا تعتبر مضيعة للوقت كما كانت بقية الألعاب حينذاك، حيث تعد بمثابة وسيلة تمكن مستخدمي أجهزة الحاسوب من التحكم بالفأرة، خاصة عند كتابة الملفات حيث يتم استعمالها في توجيهات معينة، من أمثلتها الضغط على الجزء الأيمن من الفأرة لوضع العلم وغيرها.

طريقة تشغيل لعبة minesweeper

يمكن تشغيل لعبة minesweeper بكل سهولة دون الحاجة إلى شبكة الإنترنت بالإضافة إلى عدم الحاجة إلى تحميلها على جهاز الحاسوب الخاص بالمستخدم، وذلك كالتالي:

في الموضع المخصص للبحث داخل محرك البحث جوجل يتم كتابة “Play Minesweeper Online”.

يجب اختيار أحد المواقع التي تظهر أمامك على الشاشة بشرك التأكد من كونه موقع آمن.

يستدل على كون الموقع أمن من خلال وجود HTTPS، ضمن شريط العنوان.

في حال طلب الموقع تحميل أي ملف حتى تتمكن من اللعب غادر الموقع في الحال.

كيفية تحميل لعبة minesweeper

يمكن تحميل لعبة minesweeper بكل سهولة من خلال تتبع مجموعة من الخطوات البسيطة، والتي تتلخص في الآتي:

بداية يتم فتح متجر Microsoft.

في المربع المخصص للبحث يكتب اسم اللعبة Minesweeper.

يلاحظ ظهور عدة إصدارات مختلفة منها يجب الاختيار من بينها.

أخيراً يلزم النقر فوق كلمة Get حتى يتم تحميل اللعبة.

لحظات قليلة وسيتم تحميل اللعبة حيث يظهر أمام المستخدم إشعار يوضح ذلك.

إصدارات كانسة الألغام Minesweeper لأجهزة الأندرويد

هناك العديد من الإصدارات الخاصة بتلك اللعبة والتي تم طرحها، ونذكر من أبرزها وأفضلها على الإطلاق ما يلي: