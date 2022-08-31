واشنطن تؤكد مقتل اثنتين من موظفى الخارجية بحادثى سير

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فى حديث لقناة "فوكس نيوز"، يوم الثلاثاء: "يمكننا تأكيد وفاة الموظفتين فى الخدمة الخارجية شاون أودونيل وسارة لانغنكامب فى حادثين منفصلين مؤخرا".
وقدمت الخارجية الأمريكية التعازى لعائلتى الموظفتين.
ويشار إلى أن سارة لانغنكامب (42 عاما) كانت تعمل فى وقت سابق فى السفارة الأمريكية فى كييف، ولقيت مصرعها يوم 25 أغسطس جراء حادث سير، حيث اصطدمت بشاحنة أثناء جولة بدراجة هوائية بالقرب من مدينة بيثيسدا فى ولاية ماريلاند.
ولقيت شاون أودونيل (40 عاما) مصرعها بواشنطن يوم 20 يوليو جراء الاصطدام بناقلة الاسمنت أثناء توجهها إلى مكان عملها بدراجة هوائية أيضا.
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