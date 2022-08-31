ماذا بعد زيارة وزير العمل وفزعة الاردنيين لمطعم سهول سحاب

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 31 أغسطس 2022 12:08 صباحاً - دوت الخليج - هديل الشهاب :- زار وزير العمل نايف استيتية صباح اليوم ، مطعم "سهول سحاب" بعد الضجة التي احدثتها مناشدات ابنة صاحب المطعم عبر الانترنت طالبت فيها الأردنيين بدعم مطعم والدها بسبب قلة الزبائن .

وبالفعل تقاطر الاردنيون على المطعم لدعمه ما تسبب بضجة في الانترنت بهذا الخصوص ، واستدعى وزير العمل صباح اليوم لزيارة المطعم .

يذكر ان كثير منا لمرافق التجارية والمطاعم في الأردن تعاني بسبب الوضع الاقتصادي الراهن .

يتندر الاردنيون بكثير من القصص والقضايا التي تثار على الانترنت بين الفينة والأخرى بسبب وبدون سبب ، وقديما قيل بأن ( قلة الشغل تعلم التطريز ) ، ولان الوضع الاقتصادي بهذا المستوى لدى اغلبية الاردنيين فان اي قضية باتت محل اهتمام وربما تحتل الترند لدى المتابعين بغض عن اهميتها لدى المجتمع بشكل عام .

ونلاحظ ان هذه الظاهرة تنتشر عادة في المجتمعات النامية بشكل أكبر بكثير من اي مجتمعات اخرى ، ويشاهد ذلك في عناوين الصحف المصرية بحيث ان بلدا من 100 مليون نسمة يضج كله بسبب جريمة قتل حدثت في شارع ما بالقاهرة -مثلا - ، ويصبح هذا الحدث مدار تعليقات وتقاير الصحف ووسائل الاعلام هناك وعليه قس في البلدان الاخرى ومنها الاردن .

فمبجرد ان قامت احدى الفتيات بالتغريد عن ان مطعم والدها لا يحصد اي زباين وبانه معرض للاغلاق تقاطر الاردنيون لدعمه ، ولكن السؤال الان ماذا بعد .

هل سيستمر هذا الدعم ، وهل ستستمر السيارات في الذهاب الى سحاب للبحث عن المطعم ودعم صاحبه ، ام ان المسالة هي مجرد فزعة لا يحلها الا وضع حلول حقيقة للاوضاع الاقتصادية التي يعانيها الاردنيون ولا يغني عن ذلك زيارة وزير العمل او رئيس الوزراء .