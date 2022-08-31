- 1/3
- 2/3
- 3/3
نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ماذا بعد زيارة وزير العمل وفزعة الاردنيين لمطعم سهول سحاب على موقعنا والان مع التفاصيل
صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 31 أغسطس 2022 12:08 صباحاً - دوت الخليج - هديل الشهاب :- زار وزير العمل نايف استيتية صباح اليوم ، مطعم "سهول سحاب" بعد الضجة التي احدثتها مناشدات ابنة صاحب المطعم عبر الانترنت طالبت فيها الأردنيين بدعم مطعم والدها بسبب قلة الزبائن .
وبالفعل تقاطر الاردنيون على المطعم لدعمه ما تسبب بضجة في الانترنت بهذا الخصوص ، واستدعى وزير العمل صباح اليوم لزيارة المطعم .
يذكر ان كثير منا لمرافق التجارية والمطاعم في الأردن تعاني بسبب الوضع الاقتصادي الراهن .
يتندر الاردنيون بكثير من القصص والقضايا التي تثار على الانترنت بين الفينة والأخرى بسبب وبدون سبب ، وقديما قيل بأن ( قلة الشغل تعلم التطريز ) ، ولان الوضع الاقتصادي بهذا المستوى لدى اغلبية الاردنيين فان اي قضية باتت محل اهتمام وربما تحتل الترند لدى المتابعين بغض عن اهميتها لدى المجتمع بشكل عام .
ونلاحظ ان هذه الظاهرة تنتشر عادة في المجتمعات النامية بشكل أكبر بكثير من اي مجتمعات اخرى ، ويشاهد ذلك في عناوين الصحف المصرية بحيث ان بلدا من 100 مليون نسمة يضج كله بسبب جريمة قتل حدثت في شارع ما بالقاهرة -مثلا - ، ويصبح هذا الحدث مدار تعليقات وتقاير الصحف ووسائل الاعلام هناك وعليه قس في البلدان الاخرى ومنها الاردن .
فمبجرد ان قامت احدى الفتيات بالتغريد عن ان مطعم والدها لا يحصد اي زباين وبانه معرض للاغلاق تقاطر الاردنيون لدعمه ، ولكن السؤال الان ماذا بعد .
هل سيستمر هذا الدعم ، وهل ستستمر السيارات في الذهاب الى سحاب للبحث عن المطعم ودعم صاحبه ، ام ان المسالة هي مجرد فزعة لا يحلها الا وضع حلول حقيقة للاوضاع الاقتصادية التي يعانيها الاردنيون ولا يغني عن ذلك زيارة وزير العمل او رئيس الوزراء .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماذا بعد زيارة وزير العمل وفزعة الاردنيين لمطعم سهول سحاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.