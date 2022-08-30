زيلينسكى يبحث مع الوكالة الدولية للطاقة الوضع بشأن محطة زابوريجيا

وذكرت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم أن الاجتماع جاء فى الوقت الذى تواصل فيه أوكرانيا وروسيا اتهام بعضهما البعض بقصف المنطقة المحيطة بمحطة "زاباروجيا" النووية قبل زيارة مقررة لوفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة فى وقت لاحق من الأسبوع الجارى.
ونقلت القناة عن زيلينسكى قوله إن "مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى أوكرانيا عاجلة" وأن أوكرانيا تريد من فريقها أن "يفعل ما هو أكثر من مجرد إجراء تفتيش فى المحطة".
وأعرب الرئيس الأوكرانى عن أمله فى أن "يجد الوفد فرصة، بفضل خدماتنا الخاصة وبفضل الممرات الأمنية للوصول إلى المحطة وبذل قصارى جهده لتجنب كل تلك التهديدات على نطاق عالمى". حيث قال زيلينسكى "من المحتمل أن تكون هذه اليوم واحدة من أكثر القضايا أهمية فيما يتعلق بأمن أوكرانيا والعالم".
وحث زيلينسكى الوكالة الدولية للطاقة الذرية على القيام بما هو أكثر من تفتيش للمحطة، قائلاً إن القرارات الاستراتيجية مطلوبة "فيما يتعلق بنزع السلاح بشكل عاجل للمحطة، وسحب جميع، وأى أفراد عسكريين من الاتحاد الروسى".
وأصر زيلينسكى على أن المنطقة "يجب أن تصبح منزوعة السلاح" وعلى ضرورة "أن يكون هناك انتقال للمحطة إلى السيطرة الكاملة للدولة الأوكرانية".
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