جدة - نرمين السيد - وفى خطاب إلى جميع موظفى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، نقلت عنها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، قال أوستن إن الولايات المتحدة ذهبت إلى أفغانستان فى عام 2001 "لشن حرب ضرورية للدفاع عن النفس" ردًا على هجوم 11 سبتمبر.
وأضاف أنه منذ ذلك الحين "لم يتمكن أى عدو من شن مثل هذا الهجوم على وطننا" بسبب جهود الوزارة للدفاع عن المواطنين ضد التهديدات الإرهابية.
ومضى يقول: "ما زلنا نعلم أن هذا العمل لم ينته، يجب أن نحافظ على تركيزنا الدؤوب على مكافحة الإرهاب - ونحن كذلك، نحن ملتزمون بدعم جهود الحكومة بأكملها لمعالجة الأسباب الجذرية للتطرف العنيف، ولا ينبغى لأحد أن يشك فى عزم أمريكا على الحفاظ على أمن شعبنا ".
ويصادف اليوم الثلاثاء مرور عام على انسحاب آخر فرد من القوات الأمريكية من أفغانستان، منهية بذلك أطول حرب خاضتها أمريكا.
ويُنظر إلى الانسحاب على أنه وصمة عار على إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، حيث كشفت التقارير أن الولايات المتحدة لم تكن تتوقع سرعة انهيار الحكومة الأفغانية، مما سمح لطالبان بالاستيلاء على السلطة بسرعة.
وأجلت الولايات المتحدة أكثر من 124 ألف لاجئ، معظمهم من المدنيين الأفغان، كما أشار بايدن فى غضون ذلك إلى أن البقاء فى أفغانستان كان سيكلف المزيد من الأرواح فى الولايات المتحدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنتاجون يحيى ذكرى الانسحاب من أفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.