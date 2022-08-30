عاجل.. وفاة آخر رؤساء الاتحاد السوفيتى

جدة - نرمين السيد - أعلن المستشفى المركزى السريرى فى روسيا، عن وفاة آخر رؤساء الاتحاد السوفييتى ميخائيل جورباتشوف عن عمر يناهز 92 عامًا.



جدة - نرمين السيد - أعلن المستشفى المركزى السريرى فى روسيا، عن وفاة آخر رؤساء الاتحاد السوفييتى ميخائيل جورباتشوف عن عمر يناهز 92 عامًا. وحسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" قال بيان المستشفى: "توفى ميخائيل سيرجيفيتش جورباتشوف مساء اليوم بعد صراع طويل مع المرض".

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