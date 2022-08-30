العالم اليوم - وفاة رئيس الاتحاد السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 11:16 مساءً - توفي رئيس الاتحاد السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف عن عمر 92 عاما، حسبما أعلنت وسائل إعلام روسية، الثلاثاء.

وقال المستشفى المركزي التابع للرئاسة الروسية في بيان: "مساء الثلاثاء وبعد صراع طويل مع مرض خطير، توفي ميخائيل سيرغي غورباتشوف".

وكان غورباتشوف آخر من حكم الاتحاد السوفيتي، قبل انهياره عام 1991.