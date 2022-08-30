العالم اليوم - وفاة رئيس الاتحاد السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 11:16 مساءً - توفي رئيس الاتحاد السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف عن عمر 92 عاما، حسبما أعلنت وسائل إعلام روسية، الثلاثاء.
وقال المستشفى المركزي التابع للرئاسة الروسية في بيان: "مساء الثلاثاء وبعد صراع طويل مع مرض خطير، توفي ميخائيل سيرغي غورباتشوف".
وكان غورباتشوف آخر من حكم الاتحاد السوفيتي، قبل انهياره عام 1991.
نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر وفاة رئيس الاتحاد السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف .. في رعاية الله وحفظة