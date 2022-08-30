نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول التقويم الدراسى 1444 لكل المدارس فى موقع وزارة التعليم moe.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم الان جدول التقويم الدراسى فى المملكة العربية السعودية لعام 1444 لكل المدارس من موقع وزارة التعليم السعودية ، اعلنت وزارة التعليم فى المملكة العربية السعودية بشكل رسمى عن جدول التقويم الدراسى لعام 1444 لكل المدارس حيث كان الاحد امس الموافق الاول من شهر صفر عام 1444 والموافق الثامن العشرين من شهر اغسطس الميلادى بداية العام الدراسى بنظام الحضورفى المملكة العربية السعودية ويستمر نظام الحضور للعام الثانى على التوالى بعد الانتهاء من ازمة فيرس كورونا الاخيرة والتى كانت تحتم على كل الطلاب الدراسة فى البيوت على الانترنت ويتم تقسيم العام الدراسى الى ثلاثة فصول دراسية فى الفترة المقبلة يفصلهم عدة اجازات وفقا للخطة الموضوعة من قبل وزارة التعليم السعودية لتطوير التعليم فى الفترة المقبلة ونرصد لكم الان جدول التقويم الدراسى فى المملكة العربية السعودية لعام 1444 .

جدول التقويم الدراسي 1444

اعلنت وزارة التعليم فى المملكة العربية السعودية ان العام الدراسى سينقسم الى ثلاثة فصول دراسية كما ذكرنا لكم تستمر الدراسة فيهم حتى 39 اسبوع ومدة الدراسة فى كل فصل دراسى ستصل الى 13 اسبوع يتخللهم اجازات لكل الطلاب بين كل فصل دراسى تبدأ باجازاة اليوم الوطنى السعودى والتى ستكون يوم 21 سبتمبر عام 2022 و 25 من شهر صفر عام 1444وجاء جدول التقويم الدراسى كالتالى :-

الفصل الدراسى الاول

تبدأ الدراسة فى الفصل الدراسي الأول يوم 28/08/2022، والموافق 01/02/1444.

وتبدأ الاجازاة الفصل الدراسي الأول يوم 24/11/2022، والموافق يوم 30/04/1444.

الفصل الدراسى الثانى

تبدأ الدراسة فى الفصل الدراسي الثاني فى يوم 04/12/2022، والموافق يوم 10/05/1444.

وتبدأ ا اجازة الفصل الدراسي الثاني يوم 02/03/2023، والموافق 10/08/1444.

الفصل الدراسى الثالث

تبدأ الدراسة فى الفصل الدراسي الثالث فى يوم 12/03/2023، والموافق 20/08/1444.

وتبأ اجازة الفصل الدراسي الثالث يوم 22/06/2023، والموافق 04/12/1444.

التقويم الدراسى فى المدارس الاجنبية

تم الاعلان من قبل وزارة التعليم فى المملكة ان بداية الدراسة الفصل الدراسى الاول فى كل المدارس الاجنبية ستكون مع بداية صفر وتنتهى فى بداية شهر جمادي الاخر لعام 1444 وان بداية الفصل الدراسى الثانى ستكون فى نهاية شهر جمادى الاخر لعام 1444 حتى بداية شهر ذى القعدة مع مراعاة الاجازات والعطلات الرسمية

ردود الافعال حول اعلان وزارة التعليم عن موعد بداية الدراسة

جاءت العديد من ردود الافعال حول اعلان وزارة التعليم فى المملكة العربية السعودية حول التقويم الدراسى 1444 حيث اشاد العديد من اولياء الامور حول النظام الجديد التى طبقته وزارة التعليم حول بداية الدراسة وموعد الاجازات وعن رؤية الوزارة فى تطوير التعليم فيما هو قادم حيث قام البعض فى الفترة السابقة بتقديم شكوي تخص طريقة التدريس فى المدارس فى كافة المدن المملكة وعن طريقة تدريس المناهج وتهتم وزارة التعليم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين فى تطوير التعليم بشكل كامل فى الفترة المقبلة حيث من المتوقع تطوير طرق الشرح المناهج فى الفترة الحالية وتعديل المناهج ولذلك من اجل اعطاء اقصى استفادة لكل الطلاب .