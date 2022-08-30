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جدول التقويم الدراسى 1444 لكل المدارس فى موقع وزارة التعليم moe.gov.sa

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عمر شويل - جدة ننشر لكم الان جدول التقويم الدراسى فى المملكة العربية السعودية لعام 1444 لكل المدارس من موقع وزارة التعليم السعودية  ، اعلنت وزارة التعليم فى المملكة العربية السعودية  بشكل رسمى عن جدول التقويم الدراسى لعام 1444 لكل المدارس  حيث كان الاحد امس  الموافق الاول من شهر صفر عام 1444 والموافق  الثامن العشرين  من شهر اغسطس الميلادى بداية العام الدراسى بنظام الحضورفى المملكة العربية السعودية  ويستمر نظام الحضور للعام الثانى على التوالى بعد الانتهاء من ازمة فيرس كورونا الاخيرة والتى كانت تحتم على كل الطلاب الدراسة فى البيوت  على الانترنت ويتم تقسيم العام الدراسى الى ثلاثة فصول دراسية فى الفترة المقبلة  يفصلهم عدة اجازات وفقا للخطة الموضوعة من قبل وزارة التعليم السعودية  لتطوير التعليم  فى الفترة المقبلة  ونرصد لكم الان جدول التقويم الدراسى فى المملكة العربية السعودية  لعام 1444 .

جدول التقويم الدراسي 1444

اعلنت وزارة التعليم فى المملكة العربية السعودية ان العام الدراسى سينقسم الى  ثلاثة فصول  دراسية كما ذكرنا لكم  تستمر الدراسة فيهم حتى 39 اسبوع ومدة الدراسة فى كل فصل دراسى ستصل الى  13 اسبوع  يتخللهم اجازات لكل الطلاب  بين كل فصل دراسى  تبدأ باجازاة اليوم الوطنى السعودى  والتى ستكون يوم 21 سبتمبر عام 2022  و  25 من شهر صفر  عام 1444وجاء جدول التقويم الدراسى كالتالى  :-

الفصل الدراسى الاول

  • تبدأ الدراسة فى  الفصل الدراسي الأول يوم 28/08/2022، والموافق 01/02/1444.
  • وتبدأ الاجازاة الفصل الدراسي الأول   يوم 24/11/2022، والموافق يوم 30/04/1444.

الفصل الدراسى الثانى

  • تبدأ الدراسة فى الفصل الدراسي الثاني فى يوم 04/12/2022، والموافق يوم 10/05/1444.
  • وتبدأ ا اجازة الفصل الدراسي الثاني   يوم 02/03/2023، والموافق 10/08/1444.

الفصل الدراسى الثالث

  • تبدأ الدراسة فى الفصل الدراسي الثالث فى يوم 12/03/2023، والموافق 20/08/1444.
  • وتبأ اجازة الفصل الدراسي الثالث  يوم 22/06/2023، والموافق 04/12/1444.

التقويم الدراسى فى المدارس الاجنبية

تم الاعلان من قبل وزارة التعليم فى المملكة  ان بداية  الدراسة الفصل الدراسى الاول فى كل المدارس الاجنبية  ستكون مع بداية صفر وتنتهى فى بداية شهر جمادي الاخر لعام 1444 وان بداية الفصل الدراسى الثانى ستكون فى نهاية شهر جمادى الاخر لعام 1444 حتى بداية شهر ذى القعدة مع مراعاة الاجازات والعطلات الرسمية

ردود الافعال حول  اعلان وزارة التعليم عن موعد بداية الدراسة

جاءت العديد من ردود الافعال حول  اعلان وزارة التعليم فى المملكة العربية السعودية حول التقويم الدراسى  1444 حيث اشاد العديد من اولياء الامور حول النظام الجديد التى طبقته وزارة التعليم  حول  بداية الدراسة  وموعد الاجازات  وعن رؤية الوزارة فى  تطوير التعليم فيما هو قادم حيث قام البعض فى الفترة السابقة بتقديم شكوي تخص طريقة التدريس فى المدارس فى كافة المدن المملكة  وعن طريقة تدريس المناهج  وتهتم وزارة التعليم تحت رعاية  خادم الحرمين الشريفين فى تطوير التعليم بشكل  كامل فى الفترة المقبلة  حيث من المتوقع تطوير طرق الشرح المناهج  فى الفترة الحالية  وتعديل المناهج ولذلك من اجل اعطاء اقصى استفادة لكل الطلاب  .

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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