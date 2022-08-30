الرئيس التونسى: لن أترك الشعب لمن يعبثون بحقه فى الحياة الكريمة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء الرئيس سعيد، بقصر قرطاج اليوم الثلاثاء، بوزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية فضيلة الرابحى، الذى تناول ارتفاع الأسعار والمضاربة غير المشروعة فى العديد من المواد.

وأكد الرئيس التونسى أن الارتفاع غير المقبول للأسعار مقصود من جهات معلومة تسعى إلى تأجيج الأوضاع بكل الوسائل؛ منها افتعال الأزمات المتعاقبة فى كل القطاعات، مثل الماء والدواء والمواد الغذائية والأدوات المدرسية.

كما التقى سعيد، بقصر قرطاج، مع وزير التربية التونسى فتحى السلاوتى، حيث بحثا الاستعداد للعودة المدرسية، وأعرب الرئيس عن استيائه العميق من تسرب أخطاء فى الرسم واللغة فى أحد الكتب المدرسية، موضحًا أنه من المفترض أن تتناول الاجتماعات المسائل التربوية لا الأخطاء النحوية.

وتناول اللقاء، أيضًا، وضع مشروع نص يتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم حتى يتم النأى بهذا القطاع، الذى يُعَد من قطاعات السيادة، عن كل محاولات التوظيف السياسى، إلى جانب إعادة مدرسة ترشيح المعلمين ودار المعلمين العليا.