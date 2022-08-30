وزير الاقتصاد الفرنسى يدعو للاستعداد لشتاء قاس للغاية

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير الفرنسى خلال لقاء مع الاتحاد الفرنسى لرجال الأعمال، يوم الثلاثاء: "يجب أن نستعد للسيناريو الذى سنواجه فيه شتاء قاسيا للغاية. ويجب إيجاد طرق لتوزيع الطاقة التى تستهلكها المنشآت فى حال نضطر لمواجهة الصعوبات هذا الشتاء".

ودعا لومير إلى تقليص استهلاك الكهرباء فى المنازل وعلى وسائل النقل وداخل المنشآت وفى المؤسسات الإدارية والمحلات التجارية.

وأكد أن الدعم الحكومى للشركات التى تتجاوز مدفوعات الغاز والكهرباء الـ 3% من ميزانها فى 2021، سيتم تمديده حتى نهاية ديسمبر المقبل.

وأشار استطلاع الآراء الذى أجرته قناة BFMTV، إلى أن 58% من الفرنسيين يعتبرون أنه من الممكن تقليص استهلاك الطاقة، بينما أكد 38% أنهم يستهلكون أدنى قدر ممكن من الكهرباء.

وحسب معطيات قناة LCI الفرنسية، فإن 59% من الطاقة فى فرنسا تستهلكها المشاريع الصناعية والشركات.

وكانت الحكومة الفرنسية قد اتخذت عددا من الإجراءات لتقليص استهلاك الطاقة.