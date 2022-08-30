العالم اليوم - "غازبروم" الروسية تتخذ قرارا "حاسما" ضد شركة فرنسية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 10:18 مساءً - أعلنت مجموعة غازبروم الروسية، الثلاثاء، أنها ستعلق بالكامل شحناتها من الغاز لمجموعة "إنجي" الفرنسية اعتباراً من الخميس، بسبب عدم سداد الأخيرة لكامل ثمن شحنات الغاز التي تسلمتها في يوليو الماضي.

وقالت المجموعة الروسية، في بيان نشرته مساء الثلاثاء، على حسابها في تلغرام إن "غازبروم إكسبورت أبلغت إنجي بتعليق كامل شحناتها من الغاز اعتبارا من الأول من سبتمبر 2022 إلى أن تتلقى كامل المبالغ المالية المستحقة مقابل الشحنات".

وبموجب مرسوم وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتن نهاية مارس، أوضحت غازبروم أنه "يمنع تسليم كميات إضافية من الغاز الطبيعي لمشتر أجنبي إذا لم يسدد الثمن كاملا ضمن المهلة المحددة في العقد".

وأكدت غازبروم أنها لم تتلق حتى مساء الثلاثاء كامل المبالغ المستحقة لشحنات يوليو الماضي.

وصباح الثلاثاء، أعلنت إنجي أنها علمت من غازبروم بتقليص إضافي وفوري لشحناتها من الغاز "بسبب خلاف بين الأطراف حول تنفيذ العقود".

وذكرت المجموعة بأنها سبق أن اتخذت إجراءات للتمكن من تزويد زبائنها حتى في حال توقف شحنات غازبروم.

وتراجعت شحنات الغاز الروسي للمجموعة الفرنسية في شكل ملحوظ منذ اندلاع النزاع في أوكرانيا.

وردا على العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا إثر بدئها علميات عسكرية في أوكرانيا، عمدت موسكو مرارا الى تقليص شحناتها من الغاز لأوروبا.