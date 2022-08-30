نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مساعدات مالية من مؤسسة زايد الخيرية قدم الآن عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتميز دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها من الدول التي بها الكثير من المؤسسات الخيرية التي تقدم الكثير من المساعدات المختلفة لجميع الأشخاص دون التفرقة بين عرق أو لون أو جنسية, ويتم تقديم المساعدات لدول نائيه وفقيرة كثيرة, ومن ضمن المؤسسات الخيرية التي تقدم المساعدات المختلفة لكل الأشخاص هي مؤسسة زايد الخيرية والتي يتواجد مقرها في أبو ظبي, تم تأسيس مؤسسة زايد الخيرية سنة 1992 لتكون مؤسسة خيرية غير ربحية, تقوم بتقديم المساعدات المالية والصحية والتعليمية وغيرها من المساعدات لكثير من الدول بجانب تقديمها للمساعدة للأشخاص داخل دولة الإمارات العربية المتحدة دون النظر ما إذا كان هذا الشخص المتقدم إمارتي أو يحمل جنسية أخري.

كيفية طلب مساعدة من مؤسسة زايد الخيرية الإماراتية

عبر الموقع الرسمي لمؤسسة زايد الخيرية الغير ربحية يمكن أن تقوم باختيار المساعدة التي تريد الحصول عليها من المؤسسة, حيث سوف يكون هناك مجموعة من المساعدات التي يمكن أن تتقدم لها للحصول عليها

الدخول علي موقع مؤسسة زايد الخيرية الإماراتية.

القيام بعملية تسجيل الدخول بكتابة رقم الهاتف أو الهوية الوطنية.

ستجد اعلي شمال صفحة مؤسسة زايد ثلاث شرط يتم الضغط عليهم.

سيعرض لك مجموعة من الخيارات لتقوم بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ومن الخدمات الإلكترونية سيعرض لك مجموعة من المساعدات التي تقوم مؤسسة زايد بتقديمها إلي الأشخاص, لتقوم بالضغط علي المساعدة التي تريدها والتقدم عليها واتباع التعليمات التي تليها لتكتمل عملية طلب المساعدة.

إذا تم قبول طلبك المتقدم سوف يتم التواصل معك عبر رسالة نصية أو عبر سيتم الاتصال بك من القائمين علي استقبال طلبات المساعدة في موقع مؤسسة زايد الخيرية.

رابط مؤسسة زايد الخيرية الإماراتية

للدخول علي الموقع الإلكتروني لمؤسسة زايد الخيرية الإماراتية والتقدم علي المساعدات المختلفة التي تقدمها المؤسسة عبر موقعها الرسمي لابد أن تقوم بالضغط علي هذا الرابط (مؤسسة زايد الخيرية), وبعد الضغط علي الرابط السابق يمكنك الاطلاع والتقدم علي أيا من المساعدات التي تخدم الحالة التي تمر بها, أو يمكنك الاطلاع علي المشاريع والأعمال التي تقدمها مؤسسة زايد.

وسائل التواصل مع مؤسسة زايد الخيرية

تختلف وسائل التواصل مع مؤسسة زايد الخيرية علي حسب كيفية التواصل معها, فقد وفرت مؤسسة زايد الكثير مجموعة متنوعة من وسائل التواصل المختلفة والتي منها.

الاتصال علي الرقم الموحد التابع لمؤسسة زايد الخيرية وهو 0097126577577, حيث تستقبل مؤسسة زايد كل مكالمات الأشخاص علي الرقم السابق ذكره ويتم إعطاء الإجابات علي الأسئلة, ويتم الرد خلال مواعيد العمل الرسمية.

مراسلة مؤسسة زايد الخيرية عبر البريد الإلكتروني التابع لها وهو [email protected], حيث تقوم بالدخول علي البريد الإلكتروني الخاص بك وكتاب استفسار واسأله إلي مؤسسة زايد الخيرية, ثم تقوم بوضع في خانة المرسل إليه البريد السابق الخاص بمؤسسة زايد الخيرية.

تسطيع الآن أن تقوم بمراسلة مؤسسة زايد الخيرية عبر رقم صندوق البريد الخاص بهم, ويتم استقبال العديد من الرسائل عبر هذا الصندوق البريد ويتم الرد عليهم من قبل المسؤولين, حيث يتم إرسال الرسائل البريدية علي هذا الرقم البريدي 41355 – أبو ظبي – الإمارات العربية المتحدة.

تحميل تطبيق مؤسسة زايد والتواصل من خلاله.

رؤية مؤسسة زايد الخيرية

تسعي مؤسسة زايد الخيرية إلي تحقيق الرؤية المستدامة لما فيه مصالح الإنسان, حيث ترغب مؤسسة زايد في نشر العمل الانساني والخيري في العالم اجمع وبالأخص في الدول الفقيرة دون تميز بين لون أو عرق أو دين, حيث أن مجالات المساعدة الإنسانية هي التعليم والصحة والبنية التحتية.

برامج مؤسسة سمو الشيخ محمد بن زايد

هناك الكثير من برامج المساعدة التي يتم تقديمها من قبل مؤسسة سمو الشيخ محمد بن زايد, والتي تهدف كلاً من هذه البرامج لتقديم مساعدات مختلفة إلي فئات مختلفة من المواطنين السعوديين الذين يعيشون علي الأراضي السعودية, حيث بمجرد فحص موقع مؤسسة سمو الشيخ محمد بن زايد تبين لنا هذه البرامج.

برنامج زايد للحج

وهو برنامج تم إنشاءه من مؤسسة سمو الشيخ زايد تحت إشراف سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد وذلك لجعل أشخاص يحجون بيت الله الحرام كل عام بالمجان, حيث يتم إيفاد ألف شخص سنوياً منهم 600 مواطن إمارتي, و400 شخص من خارج الدولة, ويمكن الحصول علي مساعدات برنامج الحج المقدمة من مؤسسة زايد لكل من يريد أن يحج إلي بيت الله ولكن لا يملك المال الكافي لذلك,حيث يتم الدخول علي موقع مؤسسة زايد من الرابط الموضح في الفقرة السابقة, بعد ذلك يتم الضغط علي أيقونة الخدمات الإلكترونية, وبعدها الضغط علي طلب منحة الحج.

برنامج مساعدات التعليم

تهتم مؤسسة سمو الشيخ زايد بالتعليم في كل وقت وكل زمان, حيث تقدم الكثير من المساعدات المالية في مجال التعليم من اجل الارتقاء بمستوي التعليم في دولة الإمارات, وتخصص مؤسسة زايد الخيرية من الموازنات السنوية لها جزء كبير لمساعدة التعليم.

طلب مساعدات صحية

من ضمن الخدمات الإلكترونية التي يتم تقديمها من مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية هي تقديم المساعدات الصحية إلي المحتاجين, ويقوم المحتاجين للمساعدة الصحية بالدخول علي موقع مؤسسة زايد الخيرية والضغط علي الخدمات الإلكترونية ومنها يتم الضغط علي طلب مساعدة صحية, ليطلب الموقع منك تسجيل الدخول من خلال كتابة رقم الهاتف.

برنامج مساعدات أخري

وهو احد البرامج التي تقدمها مؤسسة سمو الشيخ زايد للأعمال الخيرية والإنسانية, حيث هي مساعدة يتم من خلالها التقدم وتحديد نوع المساعدة التي يريد أن يحصل عليها الشخص المتقدم ولا تقدمها مؤسسة سمو الشيخ زايد, ويمكن الحصول عليها من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني للمؤسسة والضغط عليها.

أماكن يمكنك الحصول منها علي مساعدات بدولة الإمارات

يمكنك الحصول علي مساعدات عديدة من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة, فهناك جمعيات تختص بتقديم المساعدات المالية, وأخري تختص بتوصيل المياه في مشاريع سقي الماء, وهناك من يقدم مساعدات للعاطلين عن العمل لأسباب صحية.