نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملف منحة البطالة في الجزائر والوثائق المطلوبة للتسجيل بالمنحة عبر الوكالة الوطنية للتشغيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة ملف منحة البطالة في الجزائر من أهم المنح التي قامت الجزائر للشباب العاطل عن العمل في الدولة وكذلك يمكن للسيدات المتزوجات الاستفادة من هذه المنحة، وتعد البطالة من أهم المشاكل التي تواجه الشباب والفتيات بعد التخرج من الجامعات أو المعاهد المختلفة ولا يقتصر الأمر علي الجزائر فقط ولكن مشكلة البطالة واحدة من أهم المشاكل التي توجد في جميع دول العالم ،لذا قامت بعض الجهات المسؤولة في الجزائر بالعمل علي وجود حلول لتلك الأزمة الكبيرة وتوفير فرصة للتسجيل في منحة العاطلين عن العمل للفتيات والشباب من خلال الموقع الالكتروني الخاص للوكالة الوطنية للتوظيف لتحقيق استقرار اكثر للشباب والقدرة علي الاستمرار في المجتمع بشكل طبيعي وتلبية الاحتياجات الرئيسية، وقد أشارت الوكالة الوطنية للتشغيل عن ازدياد عدد العاطلين عن العمل لديهم والذي وصل إلي 620 ألف شاب في الفترة الأخيرة، لذا قامت الوكالة بوضع بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين ومن خلال المقال سوف يتم عرض جميع التفاصيل الخاصة بالتسجيل.

ملف منحة البطالة في الجزائر

التسجيل في منحة البطالة الجزائر هو أمر يرغب الكثير بمعرفته خال الفترة الحالية وذلك بعد أن قامت الوزارة بالإعلان عن فتح باب التسجيل لاستفادة من المنحة اليوم الجمعة الموافق 25 من نوفمبر 2022 لتوفير إعانات البطالة للمستحقين والتي تأتي تحت سلسة إصلاحات نظام الضمان الاجتماعي علي أن يتم صرف الدعم لمقبولين ابتداء من مارس/آذار 2022 والتي تصل إلي مبلغ قدره 13 ألف دينار جزائري ” ما يقرب من 82 يورو ” سوف يتم دفعها ابتداء ً من مارس المقبل بالإضافة الي التامين، وللتسجيل يمكنك اتباع الخطوات التالية:

الدخول علي موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

كتابة البيانات المطلوبة.

تحميل التقارير الطبية والاجتماعية.

الضغط علي إرسال.

انتظار الرد بالموافقة.

لغير المسجلين في الوكالة الوطنية للتشغيل يمكنهم اتباع الخطوات التالية للتسجيل:

الدخول علي موقع التسجيل ANEM 2022.

بعد الدخول علي موقع Wassitonline. anem. dz، عليك بالضغط علي الزر البرتقالي، فضاء طالب العمل Espace demandeur.

الضغط علي ايقونة ” demandeur”.

قم بملأ لاستمارة وكتابة البيانات المطلوبة من ” اسم و رقم شهادة الميلاد ومكان الإقامة، ولاية الإقامة، بلدية الإقامة، النوعية نحو الخدمة الوطنية.

كتابة بيانا الهوية الوطنية” الرقم – تاريخ الإصدار”.

الأوراق والوثائق المطلوبة للاستفادة من المنحة

بعد عرض تفاصيل ملف منحة البطالة في الجزائر، فيمكننا عرض أهم الوثائق المطلوبة وهي كالتالي:

2 صورة شخصية.

ارفاق شهادة ميلاد أصلية S12.

شهادة التسجيل لدي وكالة التشغيل والضمان الاجتماعي لحاملي الشهادات.

ارفاق شهادة عدم العمل للمتقدم علي منحة البطالة.

بطاقة الإقامة.

صورة طبق الأصل عن بطاقة التعريف الوطنية

نسخة من شهادة الحالة العائلية.

منحة البطالة والإجراءات التي يجب اتباعها من قبل من لا يملكون حساباً بريدياً

قد أشارت الوكالة الوطنية للتشغيل في بيان لها إلي الراغبين في الاستفادة من منحة البطالة ممن لا يملكون حساباً بريدياً أن عليهم التوجه إلي أقرب مكتب بريدي في الجزائر ويتم ارفاق شهادة التسجيل الأولي كطالبي عمل بالملحقة المحلية للتشغيل التابعين لها، وتابعت الوكالة في بيان الخاص بها ” فيما يخص المسجلين الذين تلقوا رسالة نصية تعلمهم برقم التسجيل في الملحقية المحلية للتشغيل، يمكنهم التوجه الي مكاتب البريد لفتح حساب بريدي جاري.

وقد تم التنويه علي أن صلاحية المنحة تنتهي في حالة حصول المتقدم للمنحة والعاطل عن العمل على وظيفة عن طريق إحدى الوكالات الوطنية للتشغيل، وبذلك تسقط هذه المنحة من تلقاء نفسها ولا يستطيع المستفيد الحصول عليها من بعد ذلك، كما تلغى في حال حصول المستفيد على وظيفة في أي منشأة خاصة أو عامة في دولة الجزائر.

منحة البطالة

تم الإعلان علي أنه علي المترشحين المستفيدين من المنحة البطالة والذين تمت مراقبتهم والذين تمت المراقبة الأولية لأهليتهم عبر منحة والمعنيين بايداع ملفاتهم على مستوى ملحقة قصد مراقبة نهائية والمصادقة والمستوفون الشروط عليهم ارفاق الطلبات التالية:

وصل الموعد المستخرج من المنصة.

شهادة التعهد والالتزام المستخرجة من المنصة.

نسخة بطاقة التعريف.

ورقة من صك البريدي المشطوب ccp.

شهادة عائلية للمتزوجين.

وثيقة إثبات الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية.

نسخة من شهادة التعليم العالي أو التكوين المهني.

حفاظه.

الحضور المعني إجباري.

تخصيص اعتماد جديد بأكثر من 80 مليار دينار في ميزانية 2022

وفي خلال الأيام القليلة الماضية قد تم الإعلان عن تحديد مبلغ اعتماد جديد في ميزانية منحة البطالة ويصل إلي 80 مليار دينار أردني، للمساهمة في جهاز منحة البطالة حسب المرسوم الرئاسي رقم 27، ويتعلق الأمر بالمرسوم الرئاسي رقم 22-158 الذي وقعه رئيس الجمهورية، وجاء في المرسوم: “يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي، باب رقمه 44-13 و عنوانه “مساهمة في جهاز منحة البطالة، وبهذا فقد تم تخصيص ميزانية سنة 2022 باعتماد قدره 80.228 مليار دينار يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي”.

وبهذا قد نكون قد وصلنا الي نهاية المقال، وقد عرضنا علي حضراتكم تفاصيل ملف منحة الشباب للعاطلين عن العمل في الجزائر والنساء المتزوجات اللاتي لا يمتلكن مصدر دخل خاص بهن ولا يعملن، كما عرضنا علي حضراتكم الأوراق والوثائق التي يجب تقديمها من قبل المتقدمين للاستفادة من المنحة كما عرضنا علي حضراتكم طريقة التسجيل في المنحة بالخطوات، نرجوا أن يكون المقال قد نال إعجابكم.