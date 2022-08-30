نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “Link” جمعية الإحسان الخيرية طلب مساعدة مالية في الإمارات 2022 alihsan.ae في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم على جمعية الإحسان الخيرية طلب مساعدة، حيث زاد البحث بين المواطنين وكذلك المقيمين عنها في الإمارات، وخاصة مع اقتراب فتح التسجيل الحصول على المساعدات المالية والعينية للشهر الجديد في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، حيث تعمل جمعية الاحسان على تقديم المساعدة المالية خيرية في العديد من المدن الإمارتية (عجمان و رأس الخيمة)، وسنتعرف معكم أعزائنا المتابعين طريقة حجز (تسجيل) طلب مساعدة مالية وهذا عبر منصة الخدمات الإلكترونية في مؤسسة إحسان، وكذلك كيف يمكنكم الحصول على مساعدة مالية من الجمعيات الخيرية في الإمارات، وكذلك موعد فتح التقديم الخيري في الجمعية، فتابعوا في ثقفني.

جمعية الاحسان الخيرية

وتعتبر جمعية الاحسان الخيرية من أحد مؤسسات عمل الخير في الإمارات، حيث كما نعلم فهناك العديد من الجهات الرسمية التي تقوم بتقديم المعونة للسكان في داخل الإمارات وهذا من المواطنين الإمارتيين والمقيمين أيضا على حد سواء، وهذا لتقديم المساعدات المالية والعينية وكذلك العلاجية، وأيضا الدراسية، وقد تعرفنا معكم على بعض منها في موقع ثقفني مثل:

طلب مساعدة مالية من الشيخ محمد بن زايد حاكم الإمارات عبر ديوان ولي العهد.

الحصول على مساعدة مالية من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي.

جمعية دبي الخيرية.

مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الخيرية.

والعديد من المؤسسات الرسمية، وسنركز معكم في هذا المقال على طريقة طلب الأسر المتعففة في الإمارات للمساعدة عبر احسان، وكذلك شروط التقديم التي تم الإعلان عنها مؤخرا، فتابعوا معنا.

موعد التسجيل الإلكتروني للمساعدات

وقد أعلنت الجمعية عبر موقعها الرسمي في الإمارات عن موعد فتح باب التسجيل لاستقبال طلبات المساعدات عام 2022، وهذا عبر الرابط الرسمي لها، والتي يمكنكم التقديم عليها بكل سهولة ويسر عبر الخطوات واللينك الذي نتركه لكم في الأسفل فتابعوا القراءة.

سيتم فتح باب تقديم الطلب لجمعية الإحسان الأعمال الإنسانية من يوم الخميس الموافق 1 سبتمبر 2022.

وهذا في تمام الساعة الرابعة مساءاً بتوقيت أبو ظبي.

شروط المساعدة جمعية الإحسان الخيرية

وهناك عدة شروط تم الإعلان عنها في مركز الاحسان الالكتروني، والتي يجب على مقدم الطلب التأكد من توافرها اثناء تقديم نموذج المساعدة charity، وهي كما يلي:

جواز السفر والاقامة والهوية الاماراتية لجميع افراد الاسرة.

إثبات دخل الراتب الشهري الخاص بالمتقدم.

تقدم بيان ممتلكات والرخص التجارية للموطنين الاماراتيين.

يجب تقديم عقد الايجار أو شهادة الملكية او فاتورة كهرباء تثبت سكنك.

كشف حساب البنك لآخر 3 أشهر.

إحضار تقرير طبي للمرض في حالة وجوده فقط، ونوع العلاج وكميته وقيمته.

تقديم العنوان بصورة واضحة، وكذلك ارقام الهواتف للتواصل، وعلى الأقل تقديم رقمين للأسرة.

رابط جمعية الإحسان الخيرية طلب مساعدة

ويمكنك التقديم للحصول على المساعدة بطلب عبر الموقع الالكتروني للجمعية، وهذا عبر هذه الخطوات، حيث يكون التقديم مفتوح في الفترة التي ذكرناها بالأعلى، فتابعوا:

اذهب إلى الصفحة الرئيسية في موقع الاحسان عبر الرابط alihsan.ae.

اقرأ كافة الشروط والمستندات المطلوبة بعناية.

ثم انزل إلى الاسفل واضغط على تقديم طلب جديد.

ادخل كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

بعد الانتهاء اضغط على ارسال.

ثم بعدها يمكنك متابعة الطلب، عبر موقع بوابة الخير وهذا برقم الهوية الامارتيه او رقم الاقامة.

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