مقتل دبلوماسية أمريكية من طاقم سفارة بلادها فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأكدت إدارة شرطة مقاطعة مونتجومرى إصابة سارة جوان لانجينكامب، 42 عامًا، إثر اصطدامها بشاحنة بعد ظهر يوم 25 أغسطس بينما كانت تستقل دراجتها الهوائية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لشبكة "أيه بى سى": "يمكننا تأكيد وفاة الدبلوماسية سارة لانجينكامب، وزارة الخارجية تتقدم بأحر التعازى لأسرة وأحباء السيدة لانجينكامب".
وقال المتحدث: "لا يمكننا تقديم مزيد من التعليقات بسبب اعتبارات الخصوصية وحساسية المجرى القانونى القانون".
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، فى 18 مايو، استئناف عمل سفارتها فى العاصمة الأوكرانية كييف، بعد أشهر من الإغلاق بسبب الأوضاع الراهنة.
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