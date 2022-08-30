عاجل- 8.8 بالمئة ارتفاعا بالتضخم فى ألمانيا بسبب أسعار الطاقة

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، قال مكتب الإحصاءات الاتحادية الألمانى، اليوم الثلاثاء، إن زيادة أسعار المستهلكين فى ألمانيا جاءت مطابقة لتوقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم.

وكانت معدلات التضخم فى ألمانيا قد سجلت ارتفاعا بنسبة 8.5 بالمئة على أساس سنوى فى شهر يوليو الماضى.

وتعانى ألمانيا من أزمة فى الطاقة بسبب تراجع إمدادات الغاز من روسيا بعد اندلاع أزمة أوكرانيا فى فبراير الماضى، ما ترتب عليه ارتفاع فى أسعار الطاقة فى أكبر اقتصاد فى أوروبا.

وكان البنك المركزى الأوروبى قد رفع أسعار الفائدة فى يوليو الماضى، لأول مرة منذ 2011، بمقدار 50 نقطة أساس، بما يفوق التوقعات، لمحاولة السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة فى الاتحاد الأوروبى.

وفى وقت سابق من الشهر الجارى، قال عضو مجلس إدارة البنك المركزى الأوروبى، كلاس نوت، إنه يؤيد زيادة معدلات الفائدة بما يصل إلى 75 نقطة أساس فى اجتماع البنك خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف نوت، فى مقابلة مع محطة "NOS" الهولندية، ونقلتها بلومبرج، أن "مشكلة التضخم فى أوروبا فى الوقت الحالى كبيرة للغاية، لدرجة أننى أعتقد أن مهمتنا هى رفع معدلات الفائدة كل ستة أسابيع حتى يستقر التضخم عند حوالى 2 بالمئة".