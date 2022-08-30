استقالة وزيرة الصحة البرتغالية بسبب أزمة صحية بالبلاد

جدة - نرمين السيد - ولم تحدد تيميدو التى تتولى منصبها منذ 2018، سبب استقالتها، لكنها قالت فى بيان إنها "لم تعد تملك الظروف" المواتية لشغل المنصب.
وأفادت وسائل إعلام بأن رئيس الوزراء البرتغالى أنطونيو كوستا، قبل استقالة تيميدو، وشكرها على عملها أثناء جائحة كورونا.
وفى أغسطس الجارى، أشارت هيئة الترخيص البرتغالية للممارسين الطبيين فى بيان، إلى أن البرتغال لديها "أعلى معدل للوفيات" فى الاتحاد الأوروبى.
وألقت باللوم على نظام الرعاية الصحية "المتداعى".
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