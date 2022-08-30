العالم اليوم - أرباح قياسية لـ"غازبروم" في 6 أشهر تفوق كامل أرباح عام 2021

انتم الان تتابعون خبر أرباح قياسية لـ"غازبروم" في 6 أشهر تفوق كامل أرباح عام 2021 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 09:21 مساءً - أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الثلاثاء، أنها حققت أرباحا صافية قياسية بلغت 2.5 تريليون روبل، أي نحو 41.75 مليار دولار، في النصف الأول من 2022.

وتتجاوز أرباح "غازبروم" في النصف الأول من العام الجاري، إجمالي الأرباح التي حققتها الشركة في عام 2021، والتي بلغت 29 مليار دولار.

وأضافت عملاقة الطاقة الروسية أنها تعتزم التقيد بسياستها لتوزيعات الأرباح، والتي تتضمن دفع حصص أرباح للأسهم لا تقل عن 50 بالمئة من صافي الربح المعدًل.

ومن جهة أخرى، قالت شركة "غازبروم نفت"، وهي الشركة التابعة لـ "غازبروم"، ومنتج النفط الأسرع نموا في روسيا، إنها تخطط لمضاعفة إنتاجها من الخام في حقل رئيسي في غرب سيبيريا بفضل إطلاق وحدة جديدة.

وأضافت الشركة أنها تهدف لزيادة إنتاج النفط في حقل زاجرن إلى 5.5 مليون طن، أي أكثر من 110 آلاف برميل يوميا.

وبلغ الإنتاج في الحقل العام الماضي 2.5 مليون طن.

وقالت الشركة إن الوحدة الجديدة ستسمح بإنتاج 8 ملايين طن من النفط في 2023 .

وفي 2021، بلغ إنتاج "غازبروم نفت" حوالي 101 مليون طن من المواد الهيدروكربونية، شاملا 62 مليون طن من النفط الخام.