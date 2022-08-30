موجة الجفاف تحرق حدائق أوروبا

موجة الجفاف تحرق حدائق أوروباتشير تقارير إخبارية الى أن هناك خطرا محدقا بصناعة زيت الزيتون في إسبانيا بسبب أسوأ موجة جفاف تشهدها البلاد خصوصا وأوربا عموما.

وجعلت السهول الخصبة المليئة بأشجار الزيتون، التي تمتد عبر جنوب إسبانيا من هذا البلد أكبر منتج لزيت الزيتون في العالم، حيث يمثل حوالي نصف الإمداد العالمي.

وتقول التقارير أنه "بسبب أسوأ موجة جفاف سُجلت في التاريخ، أصبح ما يسمى بـ "الذهب الأخضر" في إسبانيا أكثر ندرة. وقد انخفض محصول هذا العام بنحو الثلث بالفعل - ولا توجد حتى الآن علامة على هطول أمطار قريب.

وفي مصنع إنتروليو Interóleo في خايين Jaén، المقاطعة التي تنتج نصف زيت الزيتون الإسباني، تعبئ المضخات "الذهب الأخضر" في عبوات زجاجية وبلاستيكية، تمر بعدها على طول حزام النقل لتوضع عليها علامة تشير إلى أنها "منتج إسباني".

لكن المصنع الذي يُصدر إنتاجه إلى دول عديدة من بينها المملكة المتحدة، يشهد انخفاضا حادا في الإنتاج وارتفاعا كبيرا في الأسعار، مما قد يسهم في تفاقم أزمة الغذاء العالمية.

ويقول خوان غاديو، رئيس العمال في مصنع إنتروليو، والذي يعتقد أن هذا القطاع الحيوي لإسبانيا بات في خطر الآن وفق مانقل موقع "بي بي سي" الالكتروني : "يدفع المتسوقون بالفعل ثمنا أعلى بمقدار الثلث عما كانوا يدفعونه في العام الماضي، لكن الجفاف سيفاقم المشكلة وسيرتفع مقدار ما يدفعونه بشكل أكبر".

ويتابع غاديو: "مع الانكماش الاقتصادي، قد نضطر إلى تسريح بعض العمال.. هناك شعور طاغ بالإحباط وعدم اليقين.. عام آخر مماثل لهذا العام سيكون من دون أدنى شك كارثة شاملة".

وكما هو الحال مع الزيتون، المشكلة مماثلة عبر القطاع الزراعي كله، إذ وجدت الأبحاث الحديثة أن أجزاء من شبه الجزيرة الأيبيرية هي الأكثر جفافاً منذ 1200 عام.

وقد بدأ المزارعون الإسبان بزراعة المزيد من نباتات عباد الشمس منذ بداية العام الحالي، في محاولة لتعويض فقدان زيت عباد الشمس القادم من أوكرانيا - أكبر منتج في العالم، إذ أدت الحرب إلى انخفاض حاد في الإنتاج.

لكن زهرة عباد الشمس تحتاج أيضا إلى نعمة المطر، التي تعد شحيحة للغاية في هذه الأيام، مما يعني وجود مساحات من المحاصيل الذابلة التي لا تنتج البذور ولا الزيت.

ويعاني مزارعو عباد الشمس جفاف المحاصيل بسبب ارتفاع درجات الحرارة، بينما تقتلع زهور عباد الشمس الميتة من حقولها الجافة.

وقد خلص تقرير حديث صادر عن المرصد العالمي للجفاف إلى أن أوروبا تعاني من أسوأ جفاف شهدته منذ 500 عام.

ويكافح العديد من البلدان في جميع أنحاء القارة الأوروبية حرائق الغابات وموجات الحر، وقد تضررت إسبانيا بشكل خاص، إذ احترق أكثر من 270 ألف هكتار هنا هذا العام، وفقا لنظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي.

كما أدت الحرارة الشديدة وقلة هطول الأمطار إلى انخفاض كبير في مستويات احتياطيات المياه الطبيعية في إسبانيا، ومنسوب المياه في خزان فينويلا Vinuela بالقرب من مدينة ملغا يزيد قليلا عن 10 في المئة من سعته الكلية.

وفي أماكن أخرى باتت قرى الواجهة البحرية التي تعود للقرون الوسطى، والمدفونة منذ فترة طويلة تحت الأنهار، مكشوفة بعد تبخر المياه.