نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي معدلات القبول 2022-2023 في الجامعات العراقية الحدود الدنيا للقبول المركزي الفرع التطبيقي والأحيائي والأدبي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يهتم آلاف الطلاب في العراق في مختلف المحافظات بشكل عام وكذلك أولياء الأمور بالتعرف على معدلات القبول للعام الدراسي الجديد 2022/2023، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن فتح التسجيل في الالتحاق بالجامعات من قبل الطلاب بناء على نسب القبول التي تم إعلانها ومعدلات النجاح التي حصل عليها الطلاب خلال الفترة الأخيرة والتي أعلنتها وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث بدأت التساؤلات للتعرف على معدلات القبول في الجامعات المختلفة الفرع التطبيقي والإحيائي، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور معدلات القبول 2022-2023 في العراق الفرع التطبيقي والأحيائي.

القبول في الجامعات العراقية 2022-2023 العراق الفرع التطبيقي والأحيائي والادبي

وقد بدأت الجامعات المختلفة في جميع أنحاء العراق بالإعلان عن معدلات القبول في الجامعات العراقية المختلفة بجميع التخصصات، والتي جاءت من خلال الإشراف من جانب وزارة التربية والتعليم العراقية في هذا التوقيت، لكي يتم العمل على نشر قائمة تتضمن كافة معدلات القبول في الجامعات العراقية، حيث جاء ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم العراقية عن نتائج القبول الموازي للطلاب التي تم طرحها رسميا خلال الأيام الأخيرة، وهي المعدلات التي تعمل على تحديد الالتحاق بالجامعات العراقية المختلفة في جميع التخصصات بشكل عام، وذلك بالنسبة لطلاب الفرع الأحيائي وكذلك الفرع التطبيقي، ويتم اعتماد هذه النسب والمعدلات من جانب وزارة التربية والتعليم العراقية المسؤولة عن إعلان نتائج القبول في الجامعات التي يتقدم إليها الطلاب.

شروط القبول المركزي

معدلات القبول في العراق 2022/2023 الفرع الأحيائي والتطبيقي

وقد جاءت المعدلات الخاصة بالقبول الموازي في الجامعات العراقية في الإحيائي والتطبيقي هذا العام على النحو التالي.

معدل القبول للطلاب في جامعة بغداد كلية الطب جاء على نحو 100.92

فيما نجد انه في جامعة بغداد كلية طب الكندي قد جاء معدل القبول على نحو 100.5

المعدل الخاص بقبول الطلاب هذا العام في جامعة بغداد كلية طب الأسنان على نحو 99.05

معدل القبول في جامعة بغداد كلية الصيدلة هذا العام على نحو 98.67

جامعة بغداد كلية الهندسة قسم الإلكترونيك والاتصالات قد حددت معدل القبول هذا العام ليكون على نحو 95.83.

جامعة بغداد كلية الهندسة قسم الحاسوب معدل القبول للطلاب هذا العام على نحو 95.33.

معدلات القبول في العراق الأدبي 2022