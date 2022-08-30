نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي معدلات القبول 2022-2023 في الجامعات العراقية الحدود الدنيا للقبول المركزي الفرع التطبيقي والأحيائي والأدبي في المقال التالي
عمر شويل - جدة يهتم آلاف الطلاب في العراق في مختلف المحافظات بشكل عام وكذلك أولياء الأمور بالتعرف على معدلات القبول للعام الدراسي الجديد 2022/2023، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن فتح التسجيل في الالتحاق بالجامعات من قبل الطلاب بناء على نسب القبول التي تم إعلانها ومعدلات النجاح التي حصل عليها الطلاب خلال الفترة الأخيرة والتي أعلنتها وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث بدأت التساؤلات للتعرف على معدلات القبول في الجامعات المختلفة الفرع التطبيقي والإحيائي، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور معدلات القبول 2022-2023 في العراق الفرع التطبيقي والأحيائي.
القبول في الجامعات العراقية 2022-2023 العراق الفرع التطبيقي والأحيائي والادبي
وقد بدأت الجامعات المختلفة في جميع أنحاء العراق بالإعلان عن معدلات القبول في الجامعات العراقية المختلفة بجميع التخصصات، والتي جاءت من خلال الإشراف من جانب وزارة التربية والتعليم العراقية في هذا التوقيت، لكي يتم العمل على نشر قائمة تتضمن كافة معدلات القبول في الجامعات العراقية، حيث جاء ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم العراقية عن نتائج القبول الموازي للطلاب التي تم طرحها رسميا خلال الأيام الأخيرة، وهي المعدلات التي تعمل على تحديد الالتحاق بالجامعات العراقية المختلفة في جميع التخصصات بشكل عام، وذلك بالنسبة لطلاب الفرع الأحيائي وكذلك الفرع التطبيقي، ويتم اعتماد هذه النسب والمعدلات من جانب وزارة التربية والتعليم العراقية المسؤولة عن إعلان نتائج القبول في الجامعات التي يتقدم إليها الطلاب.
شروط القبول المركزي
معدلات القبول في العراق 2022/2023 الفرع الأحيائي والتطبيقي
وقد جاءت المعدلات الخاصة بالقبول الموازي في الجامعات العراقية في الإحيائي والتطبيقي هذا العام على النحو التالي.
- معدل القبول للطلاب في جامعة بغداد كلية الطب جاء على نحو 100.92
- فيما نجد انه في جامعة بغداد كلية طب الكندي قد جاء معدل القبول على نحو 100.5
- المعدل الخاص بقبول الطلاب هذا العام في جامعة بغداد كلية طب الأسنان على نحو 99.05
- معدل القبول في جامعة بغداد كلية الصيدلة هذا العام على نحو 98.67
- جامعة بغداد كلية الهندسة قسم الإلكترونيك والاتصالات قد حددت معدل القبول هذا العام ليكون على نحو 95.83.
- جامعة بغداد كلية الهندسة قسم الحاسوب معدل القبول للطلاب هذا العام على نحو 95.33.
معدلات القبول في العراق الأدبي 2022
- نسبة القبول في جامعة بغداد كلية القانون على نحو 92.
- نسبة القبول فيفي جامعة بغداد كلية العلوم السياسية بنسبة 83.
- نسبة القبول في جامعة بغداد كلية اللغات لتكون على نحو 33.
- نسبة القبول في جامعة بغداد في كلية الإدارة والاقتصاد 33
- نسبة القبول في جامعة بغداد في كلية التربية ابن رشد للعلوم الإنسانية على نحو83
- انسبة القبول في جامعة بغداد في كلية التربية للبنات على نحو 17.
- نسبة القبول في جامعة بغداد أن القبول في كلية التربية للبنات قسم الاقتصاد المنزلي من خلال الحصول على نسبة 83.
- نسبة القبول في جامعة بغداد كلية التربية للبنات قسم رياض الأطفال من خلال النسبة 83.
- نسبة القبول في جامعة بغداد على أن نسبة القبول في كلية الآداب5.
- نسبة القبول فيجامعة بغداد كلية الآداب قسم علم النفس83.
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