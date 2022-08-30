عاجل.. الرئيس العراقى: يجب إطلاق حوار وطنى شامل يضم جميع القوى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز"، أوضح الرئيس العراقى، أنه لن ينصلح وضع البلاد من دون مواجهة الفساد، مضيفا أنه يجب إطلاق حوار وطنى شامل يضم جميع القوى.

وأضاف الرئيس العراقى، أن الانتخابات الأخيرة لم تحقق ما يأمله المواطن، موضحا أن إجراء انتخابات مبكرة هو الحل الأمثل للأزمة الحالية.