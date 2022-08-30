روسيا توقف ضخ الغاز إلى أوروبا عبر السيل الشمالى1 للصيانة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لإخطار شركة "غازبروم" فإن ضخ الغاز سيتوقف من الساعة 04:00 بتوقيت موسكو فى 31 أغسطس 2022 حتى الساعة نفسها فى 3 سبتمبر 2022 حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الثلاثاء.
وبدوره أشار مشغل الخط إلى أن ضخ الغاز سينخفض ويتوقف ابتداء من 03:00 بتوقيت موسكو اعتبارًا من يوم غد الأربعاء.
وفى 31 أغسطس الجارى ستتوقف وحدة ضاغط الغاز Trent 60 (توربين) الوحيدة العاملة فى محطة "بورتوفيا" فى "السيل الشمالى-1" عن العمل لمدة ثلاثة أيام للصيانة.
وبعد الانتهاء من أعمال الصيانة سيتم استئناف ضخ الغاز بواقع 33 مليون متر مكعب يوميًا.
وفى وقت سابق، أكدت موسكو أن عقبات تقنية بسبب العقوبات الغربية تحول دون عمل "السيل الشمالى-1" بكامل طاقته، وشددت على أن هذه الإجراءات تعد غير عقلانية وتعرقل العمل.
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