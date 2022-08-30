عاجل- تسجيل أول وفاة بجدرى القردة فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - وبحسب إدارة الصحة المحلية، فإن المتوفى كان من كبار السن من سكان مقاطعة هاريس، ويعانى من ضعف فى جهاز المناعة.

ووفقا لبيان صحفى: "يجرى التحقيق فى القضية للتحقق من أن جدرى القردة هو سبب الوفاة". ويقول مسؤولون بولاية تكساس، إن هذه هى أول حالة من نوعها فى الولاية. ويذكر أن حالة الوفاة هذه لشخص مصاب بجدرى القردة هى الأولى فى الولايات المتحدة.