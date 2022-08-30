عاجل- بايدن يقدم أوراق ترشحه لولاية جديدة فى انتخابات 2024

جدة - نرمين السيد - وسجل "بيان التنظيم" المقدم إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية، بايدن مرشحا إلى "منصب الرئيس". ويأتى تقديم بايدن لأوراق حملة إعادة انتخابه بينما يستعد الرئيس لخطاب رئيسى يلقى فى فيلادلفيا يوم الخميس. ووفقا للبيت الأبيض، سيتحدث بايدن خارج حديقة الاستقلال التاريخية الوطنية عن "المعركة المستمرة من أجل الأمة". وحسب المعلومات فإن خطاب بايدن سيتمحور حول حملته الناجحة للرئاسة لعام 2020، والتى وصف خلالها معركته ضد سلفه دونالد ترامب بأنها "معركة من أجل روح أمريكا".

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