نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [مؤسسة محمد آل مكتوم طلب مساعدة] رابط MbRch.Gov.ae طلب جديد (مساعدة مالية – زكاة أموال) في المقال التالي

عمر شويل - جدة مؤسسة محمد آل مكتوم طلب مساعدة من الشيخ الذي يقوم بتشغيل المؤسسة لتقديم الخدمات المطلوبة، وتقوم مؤسسة الإمارات الخيرية بالتفضل على كل من الإماراتيين وغير الإماراتيين، من المقيمين داخل الدولة أو المقيمين خارجها، ويكون الدعم غير مختص بفئة محددة إلا أن للمؤسسة شروط خاصة يجب اتباعها لضمان قبول الطلب وعدم تجاهله وخاصة للفقراء وأصحاب الحاجات.

ما هي المواعيد التي تعود المؤسسة لاستقبال الطلبات

تقوم المؤسسة الإنسانية باستقبال طلبات المواطن الإماراتي وغير الإماراتي طوال العام، حيث يتم فتح باب التسجيل الإلكتروني أسبوعيا من يوم الاثنين وحتى الخميس، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الراعبة عصرا، وتتيح يوم الجمعة للاتصالات التليفونية، بينما يتم إغلاق باب التسجيل أسبوعيا بعد انتهاء موعد التسجيل أو استكمال أعداد المتقدمين المطلوبين في كل اسبوع، ويتم دراسة الطلبات بعد إغلاق باب التسجيل والتأكد من الاستحقاق.

[مؤسسة محمد آل مكتوم طلب مساعدة] رابط MbRch.Gov.ae طلب جديد (مساعدة مالية – زكاة أموال)

ويكون استقبال طلبات المساعدة ليس بشرط على الإماراتيين ويكون تقديم الدعم شاملا لكافة المحتاجين، وتقوم مؤسسة الشيخ بتقديم المساعدة بإقامة العديد من المشروعات في جيع دول العالم، وتستقبل كذلك الطلبات من كافة الجنسيات.

كيف أضمن قبول طلبي لمؤسسة الشيخ محمد بن راشد أل مكتوم

يجب أن يتم التسجيل بالطرق المتاحة للتسجيل (التسجيل عبر الموقع الإلكتروني – تراسل عبر البريد الإلكتروني – التراسل على عنوان المؤسسة).

يقوم صاحب الطلب بتسجيل البيانات صحيحة وكاملة مع ضرورة تسجيل رقم الهاتف النقال الخاص.

يكون مقدم الطلب هو صاحب الحاجة.

يتم تسجيل كافة البيانات سليمة وتقديم الوثائق الثبوتية على الاحتياج.

يقوم صاحب الطلب باستكمال البيانات الخاصة ويكون أي نقص في الطلب سبب في رفضه بشكل كلي.

ما هي أنواع المساعدات التي يقدمها الشيخ محمد آل مكتوم

كما هو مبين في موقع التسجيل يتم عرض أنواع المساعدات التي يتم تقديمها، على أن يقوم صاحب الطلب باختيار نوع المساعدة المطلوبة والتي تكون أحد التالي: مساعدة مالية – زكاة أموال – بناء منازل – بطاقات المواد الغذائية – البرامج التعليمية – البرامج الصحية.

نموذج طلب مؤسسة محمد آل مكتوم طلب مساعدة

بدء خطاب طلب مساعدة مالية من أهل الخير بالبسملة؛ لأن هذا الأمر تعبير يبعث الراحة والسعادة في النفس من جهة، ويدلُّ على الانتماء إلى الدين الإسلامي. ويجب كتابتها في أعلى وسط الصفحة، بخط مميز عن سائر الكلام الموجود في خطاب طلب مساعدة مالية. هنا يتم الإشارة إلى الجهة التي ستقدم لها خطاب طلب مساعدة مالية من أهل الخير، فتكتب مثلًا: (إلى أهل الخير حفظكم الله). تحية الجهة التي ستقدم إليها خطاب طلب مساعدة مالية من أهل الخير، من خلال كتابة (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد)؛ لأن ذلك شيئًا لا بد منه عند تقديم الخطابات والمعاريض وغيرها.

الإشارة إلى اسم الموضوع بطريقة مختصر، مثل: (الموضوع/ خطاب طلب مساعدة مالية من أهل الخير).

الشكر والتقدير والإشادة للجهة التي قمت بتقديم إليها خطاب طلب مساعدة مالية من أهل الخير، كأن تكتب: (أبعث إليكم أسمى عبارات الشكر والتقدير على ما بذلتموه من عمل الخير للفقراء والمحتاجين، ونسأل الله أن يجعل ذلك صدقة جارية في ميزان حسناتكم إلى يوم الدين).

شرح موضوع خطاب طلب مساعدة مالية من أهل الخير بطريقة مختصرة ودقيقة، وإيضاح الأسباب التي دفعت إلى ذلك كأن تكون: (سداد دين، تكاليف زواج، تكاليف علاجية)، مع التركيز على الاهتمام بما ورد في خطاب طلب مساعدة مالية من أهل الخير، مع الاهتمام بتفصيل الحالة التي كُتب الخطاب من أجلها؛ لأن ذلك يجعل الخطاب أكثر قبولًا لدى المتلقي، وينعكس ذلك على سرعة الرد والاستجابة.

الدعاء والتحية للجهة التي سترسل إليها خطاب طلب مساعدة مالية من أهل الخير، مثل: (أرجو أن توافقوا على طلبي فأنا في حاجة ضرورية إلى ذلك، ونسأل الله أن يدخلكم جنانه، ويكرمكم بالثواب العظيم، وجزاكم الله عنَّا خير الجزاء، مع أطيب التحايا والتمنيات لكم بالتوفيق الدائم).

هنا يقوم مرسل خطاب طلب مساعدة مالية من أهل الخير بتذييل الخطاب ببياناته الشخصية من اسم، ورقم وطني، ورقم هاتف، ومكان إقامة، وتوقيع).

مؤسسات تقدم مساعدات داخل الإمارات

مساعدات ديوان ولي العهد لتقديم المساعدات.

مساعدات ديوان أبو ظبي.

مؤسسة حمدان بن راشد الخيرية.

جمعية الإحسان الخيرية.

ديوان الشارقة للمساعدات الخاص بإمارة الشارقة.

كيف أطلب مساعدة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

يتم الدخول على الرابط الخاص ببريد الشيخ الخاص بالمساعدات. يقوم باستكمال البيانات وتقديم الطلب. أم يتم الدخول على رابط مؤسسة الشيخ محمد بن راشد. يتم اختيار أيام التقديم المقررة. يقوم صاحب الطلب باختيار نوع المساعدة. يتم التسجيل برقم الهوية وكافة البيانات المطلوبة. يقوم بتقديم الطلب. تتيح المؤسسة الاتصال في يوم الجمعة للاستعلام من الموظفين عن الطلب، كما يمكن الاتصال بصاحب الطلب لتحديد موعد المقابلة.

اقوى فرايد تشكن.. سعر بروست البيك المميز أسعار الوجبات المختلفة بالخطلة السرية