تسجيل أول حالة وفاة فى أمريكا لمصاب بجدرى القرود بولاية تكساس

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 07:34 مساءً - أعلنت وزارة الخدمات الصحية بولاية تكساس، اليو الثلاثاء، تسجيل أول حالة وفاة لشخص مصاب بجدرى القرود في الولايات المتحدة.

ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، عن بيان للوزارة، تأكديه أن المريض كان شخصًا بالغًا يعيش في مقاطعة هاريس وكان يعاني من نقص المناعة الشديد، ويقوم مسؤولون بالتحقيق في الدور الذي لعبه الفيروس في وفاته.

وقال جون هيلرستيد مفوض الصحة في تكساس، إن جدري القرود مرض خطير بشكل خاص لمن يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

وأضاف: "نواصل حث الناس على التماس العلاج إذا تعرضوا لمرض جدري القرود أو ظهرت عليهم أعراض تتفق مع المرض".

وأكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنه تم تسجيل أكثر من 18 ألف حالة إصابة بالفيروس في الولايات المتحدة حتى أمس الاثنين.