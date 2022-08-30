الصحة العالمية: علامات مشجعة على تباطؤ جدرى القردة فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أنها لاحظت علامات "مشجعة" على تباطؤ وباء جدرى القردة فى أوروبا تفيد أن القارة تسير "فى الاتجاه الصحيح"، داعية إلى تعزيز الجهود المبذولة فى هذا الإطار، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





وصرح المدير الإقليمى لأوروبا فى منظمة الصحة العالمية هانز كلوجه قائلا: "هناك بعض العلامات المبكرة المشجعة مثل تلك التى لاحظناها فى فرنسا وألمانيا والبرتغال وإسبانيا والمملكة المتحدة ودول أخرى، على أن الوباء يتباطأ على الأرجح".

وأضاف خلال مؤتمر صحافى: "الأمور تسير فى الاتجاه الصحيح ولكن لإحراز تقدم نحو القضاء على المرض فى منطقتنا، يجب أن نضاعف جهودنا بشكل عاجل".

فى الأسبوع الماضى، أبلغت منظمة الصحة العالمية عن انخفاض بنسبة 21 بالمئة فى الحالات الجديدة فى جميع أنحاء العالم بعد أربعة أسابيع متتالية من الارتفاع.

وللقضاء على انتشار الفيروس فى أوروبا، توصى منظمة الصحة العالمية بالحفاظ على تدابير المراقبة وتطعيم الفئات المستهدفة.

واستشهد كلوجه بالبرتغال حيث "فى غياب حملة تلقيح كاملة، تمكنا من الحد من الزيادة فى عدد الحالات من خلال تغيير السلوك ومتابعة المجتمعات المحلية".