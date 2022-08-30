نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 120 ألف ريال للعاطلين والموظفين بدون فوائد بالتقسيط 40 شهر لدى قرض العمل الحر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكنك الآن الحصول على مبلغ لا يزيد عن 120 ألف ريال سعودي من خلال بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية حيث يقدم البنك قرض العمل الحر لتحسين ظروف المواطنين والمواطنات الراغبين في العمل ويريدون زيادة دخلهم الشهري في السعودية حيث توفر للعاطلين عن العمل أو الطلاب أو موظفي القطاع الحكومي أو الخاص تمويل نقدي ميسر ولكن بعد توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على طلب تمويل العمل الحر لدى بنك التنمية الاجتماعية وهناك عدد كبير من العملاء الذين يرغبون التقديم عليه للحصول على تمويل بالتقسيط الميسر الشهري لمدة 40 شهر كذلك يتم دفع رسوم إدارية لا تزيد عن 6000 ريال سعودي إيضًا يتم الحصول على قرض العمل الحر بدون فوائد بموافقة من بنك التسليف الذي يعرف في الوقت الحالي بأسم بنك التنمية الاجتماعية في المملكة.

كافة شروط قرض العمل الحر عبر بنك التنمية الاجتماعية 1444

يرغب العديد من العاطلين والطلاب والموظفين في القطاعات المختلفة الحصول على قرض العمل الحر بسبب ما يوفره من مزايا تمويلية متعددة ومنها الحصول على تمويل نقدي ميسر بدون فوائد إضافية كذلك بفترة سداد مجدولة تصل إلى 40 شهر على الأكثر بموافقة من بنك التنمية الاجتماعية ولكن يتحقق ذلك بعد توفير كافة الضوابط المطلوبة كما يلي:

شرط أساسي توفير وثيقة العمل الحر عن طريق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة.

كذلك يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ولا يمتلك دخل شهري يزيد عن 20,000 ريال سعودي.

الحد الأقصى للتقديم الإلكتروني على المبلغ التمويلي يصل إلى 120 ألف ريال سعودي تحت ضوابط بنك التنمية الاجتماعية.

توفير فحص السجل الائتماني من جميع العملاء السعوديين المتقدمين لطلب قرض العمل الحر.

كذلك يجب أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 18 عام حتى 65 عام كحد أقصى للتقديم الإلكتروني.

كافة مميزات الحصول على قرض العمل عبر بنك التنمية الاجتماعية 1444