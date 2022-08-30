نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج توجيهي فلسطين الدورة الثانية 2022 psge.ps موقع وزارة التربية mohe.ps في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج توجيهي فلسطين الدورة الثانية 2022، أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة فلسطين الدورة الثانية 2022، بحيث يكون يوم الأربعاء الموافق 31/8/2022، في تمام الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت فلسطين، الساعة السابعة صباحاً بتوقيت القاهرة، على أن يتم استخراج النتائج إلكترونياً من خلال رابط psge.ps لكافة المحافظات الفلسطينية، بالإضافة لرابط tawjihi.mohe.ps للمحافظات الجنوبية وقطاع غزة، ويتم الدخول عليه من خلال موقع الوزارة الإلكتروني، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نوفر لكم هذه الروابط الرسمية المباشرة، للحصول على النتيجة وقت إعلانها بسهولة ويسر فتابعونا.

رابط نتائج الثانوية العامة فلسطين الدورة الثانية 2022

الدخول على الموقع الإلكتروني “mohe.ps“.

ثم النقر على مربع نتائج الثانوية العامة الدورة الثانية.

أو الدخول المباشر على “tawjihi.mohe.ps” لمحافظات الجنوب وقطاع غزة.

وكذا الدخول على الرابط الإلكتروني “psge.ps” لكافة المحافظات.

إدخال رقم الجلوس المكون من 6 إلى 8 أرقام.

النقر على بحث لتظهر النتيجة وقت إعلانها.

نتائج توجيهي فلسطين 2022 الدورة الثانية

ينتظر نحو 17798 طالب وطالبة بالشهادة الثانوية العامة، إعلان نتائج الدورة الثانية 2022، التي يتم من خلالها أداء الامتحان للراسبين في الدورة الأولي، كما يستطيع الطلاب الراغبين في تحسين معدلاتهم الدخول لهذه الدورة، ولكن بحد أقصي أربع مباحث فقط لرفع درجاتهم فيها وتحسين نسبة النجاح الخاصة بهم، هذا وستكون كشوف الدرجات متوافرة بمديريات التعليم لكافة المحافظات، والتي ستقوم بتوزيعها على المدارس في نفس يوم إعلانها، ونمنى للجميع التوفيق والنجاح.

شهادة الثانوية العامة فلسطين 2022

تعد شهادة الثانوية العامة في فلسطين أحد أهم الشهادات التي يحصل عليها الطالب خلال مراحل تعليمه.

نظراً لكونها هي المؤهلة للدخول للمرحلة الجامعية ويختار بعدها الطالب الجامعة والكلية التي يرغب الدخول إليها.

فهي تكليل لتعب وحصاد سنين دراسيه ومراحل تعليمية مختلفه، يكتسب من خلالها الطالب العديد من الخبرات والمعلومات.

التي تساعده في تحديد مستقبله العلمي والعملي، كما تساعد الحاصل على شهادة الثانوية العامة في مواجهة مصاعب الحياة.

وزارة التربية والتعليم الفلسطينية

تعتبر أحد أهم الوزارات التابعة للحكومة الفلسطينية، وهي المعنية بمتابعة وتطوير العملية التعليمية لمختلف المراحل التعليمية.

وتهتم الوزارة بالتطوير والتحديث من خلال توفير أحد الوسائل التعليمية والتقنية بما يتناسب مع موارد الوزارة.

لذا تم إطلاق موقع وزارة التربية الفلسطينية و روابط لعرض نتائج الطلاب، حفاظاً على سلامتهم وتوفير للوقت والمجهود وعدم الذهاب للمدارس والتزاحم.