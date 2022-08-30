كيفية قراءة رسائل واتساب دون فتح الدردشة على أجهزة أيفون

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عمر شويل - جدة يحرص العديد من المستخدمين في بعض الأوقات على عدم قراءة الرسالة على واتساب، أو قرائتها دون علم الراسل من اجل رفع الإحراج عنه، وهنا يجب الإشارة غلى أنه يمكنك قراءة جميع الرسائل في لوحة الإشعارات دون فتح التطبيق، وهنا يمكنك قراءة تلك الرسائل وخاصة الجديدة من الإشعارات دون معرفة الرسائل أنك قد قرأتها، ولاسيما إن كنت تملك هاتف أيفون بمتطلبات معينة، والتي سوف نشرحها لحضراتكم في هذا المقال الهام على موقع ثقفني الذي يهتم بكل ما هو جديد وهام في مجال التكنولوجيا.

قراءة رسائل واتساب على أيفون

يوجد بعض المتطلبات الأساسية التي يجب توافرها من أجل قراءة الرسائل على تطبيق الدردشة الفوري العالمي واتساب دون علم الراسل، حيث يتم قراءة تلك الرسائل من الإشعارات، ومن أهم المتطليات الأساسية ما يلي:

هاتف آيفون.

نظام (تشغيل iOS13 / 14/15).

أن يكون إصدار واتساب حديث.

أخيراً أن يقوم المستخدم بعمل حساب على تطبيق الدردشة الفوري.

كيفية قراءة الرسالة دون علم الراسل

في البداية يجب الدخول على تطبيق واتساب على جهاز الأيفون الخاص بك. النقر مع الاستمرار فوق الدردشة التي تريد قراءتها الرسالة بها. سوف يظهر مربع محادثة دائري، يمكنك قراءة الرسالة دون السماح للمستخدم بمعرفة أنك قد قرأت تلك الرسالة أو نص الرسالة.

وهنا يجب الإشارة أنه في حال النقر على أي دردشة فسوف يقوم التطبيق بفتح تلك الدردشة وبالتالي سوف يتعرف المرسل على أن الرسالة قد تمت قرأتها، لذا يجب أن تكون حذر للغاية حتى لا يتم فتح الرسالة، ومع ذلك يمكن للمستخدم إيقاف تشغيل مستلمي الرسائل على تطبيق الدردشة الفوري على واتس آب، وهنا سوف يسمح للمستخدمين بفتح مربع الدردشة وقراءة الرسالة دون السماح للمستخدم بمعرفة أنك قرأت تلك الرسالة، حيث ترفع تلك الطريقة الإحراج عن المستخدم، وخاصة أنه يجب الرد على مرسل الرسالة عند ظهور أنك قد قرات رسالته.

طريقة إيقاف تشغيل نظام استلام قراءة الرسائل