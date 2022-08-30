نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرخص موقع شحن شدات ببجي 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أرخص موقع شحن شدات ببجي يعد البحث عن شحن شدات ببجي أكثر ما يهم لاعبين ببجي موبايل خصوصاً بعد أخر تحديث للعبة ببجي PUBG MOBILE حيث أصبح أغنية قوة الكريستال متاحة من غير الشحن بعد التحديث الأخير للعبة كل ما عليك أن تقوم بمباراة كلاسيكية واحدة والفوز بها للحصول علي الأغنية الجديدة THE NEW CRYSTAL POWER Song وفي هذا المقال سنعرض أرخص طريقة شحن شدات ببجي.

أرخص موقع شحن شدات ببجي PUBG MOBILE

إذا ترغب في الحصول علي شدات ببجي أو شحن ببجى بكل سهولة وبطريقة مضمونة كل ما هو عليك الدخول علي موقع Midasbuy فهو من المواقع الرسمية لشحن شدات ببجي حيث يمكنك من خلاله شحن ببجي عن طريق الرصيد أو بالفيزا كل ما هو عليك اتباع الخطوات الأتية

ادخل علي الموقع الرسمي ميداس باي midasbuy للحصول علي شدات ببجي.

ادخل الرقم التعريفي الخاص بك شحن عن طريق الايدي

اختر الدولة الخاصة بك مثلا مصر- فلسطين – السعودية- أي بلد عربية

لشحن اختر طريقة الدفع المناسبة لك من فيزا أو الدفع بالرصيد.

اختر عدد شدات ببجي تصل إلي 3000 شدة يومياً.

كيفية شحن شدات ببجي عن طريق الايدي PUBG MOBILE بـ ID

توجد بعض المواقع الخاصة بشحن شدات ببجي موبايل ولكن يفضل استخدام المواقع الرسمية التي لا يتعرض من خلالها اللاعب النصب والاحتيال، أحسن مواقع اللعبة ميداس باي المعروف بأرخص الأسعار وانه مصدر الثقة للعيبة لأنة مضمون التعامل عليه بالفيزا سواء في لعبة ببجي و لعبة فري فاير عليك باتباع الخطوات التالية:

في البداية يقوم اللاعب بفتح الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بشحن الشدات ( Midasbuy ).

بعد ذلك يتم كتابة رقم المعرف الخاص باللاعب أو كما يسمى رقم الآي دي، وسيتم فتح عدد من العروض المتعلقة بشحن شدات ببجي ويتم من خلالها اختيار العرض المناسب ثم اختيار طريقة دفع مقابل الشدات.

أدخل علي الصفحة حسابك ثم الضغط على أيقونة الشراء لإتمام شراء الشدات، وبعد عدة دقائق سوف يتم تحميل الشدات التي سبق شرائها لحساب اللاعب بشكل مباشر.

هل يمكن شحن شدات ببجي مجانا ؟

هذا السؤال يتكرر كثيراً وتعلن عنه مواقع كثيراً عن خطوات شحن شدات ببجي مجاناً والحصول علي 10000 شدة يومياً فهذا الكلام غير واقعي نهائياً.

كيفية الحصول علي شدات ببجي عن طريق الايدي من خلال متجر جوجل بلاي الخاص باللعبة ؟

ادخل علي لعبة ببجي موبايل

اختر الإعدادات من القائمة الرئيسية.

اختر رمز البحث واختر كلمة UC شدات

ثم اختر كمية الشدات اللي ترغب بها

ومن ثم افتح لعبه ببجى

ملخص الموضوع

في هذا المقال وضحنا أفضل و ارخص موقع يمكنك منه شحن أو لشراء شدات ببجى بأقل التكلفة وبطرق موثوق منها في الدفع بالفيزا أو خلال رصيد الهاتف سواء من موقع midasbuy أو متجر جوجل بلاي