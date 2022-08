نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخطي عقبة الجزء الثاني في لعبة The Last of Us 3 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخطي عقبة الجزء الثاني في لعبة The Last of Us 3 .. يتسائل الكثير من الشباب والرجال وغيرهم من محبي لعبة he Last of Us 3 حول العالم وفي المملكة العربية السعودية والدول العربية بشكل خاص عن الطريقة التي يمكن من خلالها أن يعبروا ويتخطون العقبة الأصعب في اللعبة والموجودة في الجزء الثاني أو بعده فأحداث السلسلة القصصية الصغيرة والتي تعتمد على الصديقين الذان يكملان بعضهما البعض البطل الخاص بالجزء الأول جويل وكذلك مرافقته وايلي في الجزء الثاني أيضًا فقد مات جويل وأصبح خارج اللعبة وتكمل ايلي مرحلة اللعبة الثانية وحدها ساعية هلف الانتقام ولكن ما هي الطريقة التي يمكننا ان نرى في he Last of Us 3 ظهور جويل بعد خروجه مرة أخرى. تخطي عقبة الجزء الثاني في لعبة The Last of Us 3 ربما يريد استيديو نوتي دوغ يرغب في تقديم التعويض للجماهير المتابعة للسلسلة. والذين قد تعلقوا بشكل كبير بالشخصيتين طوال الجزئين مما أثار عواطفهم ورغم الصدمة باختفاء أو خروج أحدهما. في الجزء الثاني سيتم إعادة جويل إلى اللعبة من جديد في الجزء الثالث . وهذا لم يؤكد بعد فظهوره تحت التطوير في المرحلة الحالية ولكن كيف يمكن أن نضمن ظهور جويل مرة أخرة في The Last of Us 3. من ضمن الطرق التي يمكن أن يستخدمها المطورين في استيديو نوتي دوج هو الذكريات أو فلاش باك. التي يمكن أن تعيشها ايلي في خلال أحداث المغامرة الجديدة فمثلًا كأن تتيح للاعب التحكم بالشخصية. والتحول إلى الذكريات التي تعيشها وهذه الأحداث لن يكون لها تأثير بشكل واضح . أو كبيرة على مجريات القصة التي تكون مركزة على ايلي. وكذلك الخيار الثاني أن ترى جويل يعود بالفعل إلى الأحداث الخاصة باللعبة بشكل حقيقي بعودتها للماضي. وستكون عن طريق أن تعود بأحداث اللعبة إلى ما قبل وقوع الكارثة والثانية إلى أحداث الجزء الأول. لرصد الفترات الاخيرة في حياة جويل وايلي ولا ندري ما سيحدثه المطورين بهذه اللعبة في الجزء الثالث. من اللعبة فربما تكون تلك التكهنات تظل مجرد تكهنات.

