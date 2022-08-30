نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اذكي ساعه… اهم مواصفات ومميزات مواصفات ساعة ابل واتش سيريس Apple Watch Series 7 الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ساعة ابل واتش سيريس Apple Watch Series 7 ،تعد ساعة ابل واتش سيريس 7 من أهم الإصدارات التي أعلنت عنها شركة ابل ويعتبر الإصدار السابع ضمن الجيل الجديد الذي شهد العديد من التحسينات خاصة في الشاشة التي ازداد حجمها مع تقليل الحواف الجانبية، وتم إضافة طبقة حماية قوية لحماية الساعة من الصدمات والخدش، ونستعرض معكم أهم مميزات ومواصفات وأسعار ساعة أبل واتش سيريس 7. ساعة ابل واتش سيريس Apple Watch Series 7 مواصفات ساعة ابل واتش سيريس 7 تأتي شاشة ساعة ابل واتش سيريس 7 من نوع Retina LTPO OLED.

واتش سيريس 7 من نوع Retina LTPO OLED. لا تحتوي على كاميرات.

وتتميز بمعالج رباعي النواة 64-bit، المعالج من نوع ابل اس 7.

تتميز بطارية الساعة أنها غير قابلة للإزالة و تستمر في العمل لمدة 18 ساعة متواصلة.

نظام تشغيل ساعة ابل واتش سيريس 7 من نوع watchOS 8.0. مميزات ساعة ابل واتش سيريس 7 يأتي الإصدار الجديد من ساعة ابل واتش سيريس 7 بواجهة أمامية نحيفه بنسبة 40%

كما صنعت الساعة من الألومنيوم والاستانلس ستيل أما ظهر الساعة مصنوعة من السيراميك.

يوجد من ساعة ابل واتش سيريس 7 مقاسين فقط 41 مللي متر و 45 مللي متر.

يتراوح وزن الساعة بين 32 إلى 38 جرام ألومنيوم و 42 إلى 51 جرام من الاستانلس ستيل.

يتوفر من ساعة ابل واتش سيريس 7 عدة ألوان جذابة مثل الأخضر والأزرق الغامق والأحمر والأبيض والفضي و الأزرق الفاتح وذلك لنسخة الألومنيوم.

أما نسخة الاستانلس ستيل يتوفر منها ثلاث ألوان فقط وهي الفضي والجرافيت والذهبي.

وتتوفر نسخة ثالثة صنعت من مادة التيتانيوم و تتوفر بلونين فقط هما الأسود والفضى وتزن

37/45 جرام.

تدعم الساعة تشغيل شريحة الاتصال من خلال الشريحة الإلكترونية eSIM.

كما تدعم شبكات الاتصال الجيل الرابع والثاني والثالث وتعد الساعة مقاومة للماء بعمق 50 متر WR 50.

كما أنها تقاوم الغبار بمعيار IP6X.

تبلغ دقات الشاشة سيريس 7 نحو 448*368 بكسل.

يبلغ طوع الشاشة نحو 1000 شمعه حيث يتمكن المستخدم من استخدامها في أصعب الظروف مثل أشعة الشمس المباشرة.

طورت نسبة السطوع بحيث تزداد بمقدار 70 %.

تشمل الساعة ميزة Always-On Retina display التي تسمح بعرض الإشعارات والتوقيت في حالات عديدة مثل السكون وعدم استخدام الساعة.

تتمتع بانحناء خفيف في حواف الشاشة.

كما تعطي تأثير بالالتفاف في حوافها عن طريق الضوء المنكسر مما يعطي سلاسة وانسيابية في التصميم.

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