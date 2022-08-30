نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالرقم الامتحاني لينك موقع نتيجة القبول الموازي 2022/2023 في العراق عبر موقع وزارة التربية والتعليم https://epedu.gov.iq جميع الجامعات العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة لينك موقع نتيجة القبول الموازي 2022/2023 في العراق يتطلع عدد كبير من الطلاب في مختلف أنحاء العراق في هذا التوقيت إلى التعرف على نتيجة القبول الموازي 2022، وذلك لكي يتم التعرف على مدى القبول في الجامعات المختلفة في العراق بعدما بدأت وزارة التربية والتعليم العراقية خلال الأيام الأخيرة في توضيح تفاصيل استقبال طلبات القبول الموازي الخاصة بالطلاب بعد انتهاء امتحانات العام الدراسي 2022، وهي النتائج التي تعلن بناء على المعدلات القبول والحد الأدنى المحدد لكل كلية على حدة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط نتيجة القبول الموازي 2022 في العراق عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

لينك موقع نتيجة القبول الموازي 2022/2023 في العراق

استخراج نتائج القبول الموازي 2022 رد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية إنه في إطار الاستعداد لكي يتم الإعلان عن الحدود الأدنى للقبول الموازي في العراق، وذلك لجميع التخصصات لكافة الطلاب بشكل عام سواء فى كلية الهندسة او الطب أو غيرها من الأقسام المختلفة التي يلتحق بها الطلاب، حيث كانت الوزارة قد انتهت رسميا من الإعلان عن نتائج جميع المراحل التعليمية، ومن ثم تستعد لكي يتم استقبال طلبات ما يصل الى 20 ألف طالب وطالبة في الجامعات العراقية المختلفة في جميع التخصصات المختلفة التي يرغب بها الطلاب،

موقع نتائج القبول الموازي 2022/2023

حيث أكدت الوزارة انه يمكن لجميع الطلاب الاستعلام الرسمي النتائج الخاصة بالقبول الموازي بعدما يتم الانتهاء من تسجيل الطلبات الخاصة بهم، وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

طريقة الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي 2022 بالرقم الامتحانى

نتائج القبول الموازية للعام الدراسي 2022/23 وقد أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه يمكن أن يتم الاستعلام إلكترونيا عن نتيجة القبول الموازي لجميع الطلاب في العراق 2022، من خلال اتباع الخطوات التالية.