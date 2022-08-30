نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل قروض الضمان الاجتماعي من بنك التسليف لعام 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة جاء الضمان الاجتماعي من بنوك الائتمان ليضمن جميع احتياجات المواطنين السعوديين الباحثين عن حياة كريمة من خلال سلسلة من القروض مثل قروض الأرامل وقروض الطلاق وقروض الزواج، حيث يقوم بتجديد نصف الديون بشروط معينة، لكنها سهلة، حيث يمكنك الحصول على قروض من بنوك الائتمان، لكنها تندرج جميعها ضمن قائمة الضمان الاجتماعي.

الضمان الاجتماعي لبنك التسليف

الضمان الاجتماعي من بنك التسليف هو نوع من الضمان الذي يضمن حياة كريمة للمواطنين السعوديين من خلال سلسلة من القروض المقدمة للفئات المناسبة، في حين يهدف بنك التسليف إلى تقديم مجموعة متنوعة من القروض، بما في ذلك قروض للأرامل، وقروض للمطلقات والشباب، وقروض للسيارات والعقارات كل ذلك يهدف إلى ضمان وضمان حياة كريمة للمواطنين السعوديين.

قروض المطلقات من الضمان الاجتماعي

يمكن للمطلقات أيضا الحصول على قروض الضمان الاجتماعي من بنوك الائتمان هو قرض لامرأة، وقرض للمطلقة، وتأخذه بقصد تأمين لقمة العيش لها ولأولادها، واتضح أن هناك شروط تسجيل إن وجدت مثل:

أن المطلقة لديها وثائق تؤكد الطلاق وأنها مسؤولة عن حياتها.

اطلب من الأطفال المساعدة بشرط أن يبلغ عمر طفلها 24 عامًا أو أكبر.

يمكنك التقدم بطلب للحصول على قرض من خلال الموقع الرسمي للبنك.

قرض الضمان الاجتماعي للأرملة

يقدم الضمان الاجتماعي القروض للأرامل لمساعدتهن على العيش حياة كريمة ودعم الظروف المعيشية الصعبة التي يعانين منها وهناك مجموعة من الشروط منها:

أن تكون امرأة (ربة منزل متفرغة في القطاعين العام والخاص).

شهادة وفاة الزوج.

وجود كفيل والوضع المالي لهذا الضامن كافٍ وقادر على السداد.

لا تأخذ قروضًا من البنوك الأخرى لضمان القدرة على السداد.

تقسيط خلال 30 شهر من خلال نظام دفع لضمان قدرة المرأة على السداد.

طريقة التقديم على قرض من الضمان الاجتماعي من بنك التسليف

أيضًا، إذا كنت ترغب في التقدم بطلب للحصول على قرض ضمان اجتماعي، فاتبع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع بنك التسليف “بنك التنمية الاجتماعية”.

الوصول إلى الضمان الاجتماعي.

قم بتسجيل حساب جديد أو تسجيل الدخول إذا كان لديك حساب بالفعل.

قم بتسجيل جميع البيانات الضرورية مثل رقم الهاتف ورقم التعريف الوطني وما إلى ذلك.

بعد التقدم بطلب للحصول على قرض الضمان الاجتماعي، ستتلقى رسالة على هاتفك تفيد بأنه قد تم قبوله.

في وقت لاحق، يمكنك البدء في إرسال المستندات اللازمة للحصول على قرض من بنك الائتمان الخاص بك.

تتم مراجعة أهليتك للحصول على قرض، وإذا كنت مؤهلاً، فسيتم إخطارك لاستلام قرضك وبدء مرحلة السداد.

شروط الحصول على قرض الضمان الاجتماعي

يمكنكم الحصول على قرض الضمان الاجتماعي في حالة إذا كنتم مستوفيين الشروط التالية: