نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن يعلن طريقة الإفصاح عن الراتب التقاعدي للتابع في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد برنامج حساب المواطن وهو من أهم برامج الدعم في المملكة العربية السعودية، ويقدم البرنامج الدعم المالي لملايين المواطنين السعوديين على شكل رواتب شهرية، ويعمل على مساعدة المواطنين في مواجهة التغييرات الاقتصادية والتأثيرات المباشرة والغير مباشرة مثل ارتفاع أسعار السلع والمنتجات ومصادر الطاقة والمياه، ويتيح البرنامج التقديم بكل سهولة وفقا للشروط التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأعلن البرنامج خلال الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه يجب على الشخص المستفيد أن يقوم بالإفصاح عن الراتب التقاعدي للتابع في حاله تواجده، وفي هذا المقال سنوضح جميع الخطوات اللازمة لذلك.

طريقة الإفصاح عن الراتب التقاعدي للتابع

أعلن برنامج حساب المواطن التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه في حالة وجود راتب تقاعدي للتابع لابد من الإفصاح عنه، وأعلن البرنامج أنه يتم تنفيذ الخدمة بعد اتباع عدد من الخطوات البسيطة من خلال الدخول إلى حساب المستفيد الرئيسي، ويقوم الشخص باتباع مجموعة من الخطوات سنوضحها لكم الآن:

يجب أولا أن يقوم الشخص بالدخول إلي الموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج حساب المواطن.

ثم يقوم الشخص بتسجيل الدخول في حساب المستفيد الرئيسي عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

من خلال الصفحة الرئيسية للموقع يجب النقر على أمر تفاصيل الطلب.

ثم يقوم بتحديد خيار الإفصاح عن الدخل.

قم بتحديد نوع الدخل راتب تقاعدي، من قائمة الخيارات المعروضة.

قم بتحديد مصدر الدخل ولابد من اختياره وفقا للمصدر مسجل لدي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو مسجل لدي المؤسسة العامة للتقاعد.

وأعلن برنامج حساب المواطن في وقت سابق أنه يوجد أنواع من الدخل والتي يجب الإفصاح عنها وهي الراتب والنشاط التجاري وأي مصادر دخل أخرى وأعلن أن المقصود من الراتب الشهري هو المرتب الوظيفي سواء كان المستفيد أحد العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع العسكري أو الخاص أو القطاع غير الربحي، ويشمل الراتب الشهري إجمالي الراتب مع وجود نسبة التقاعد والتأمينات بجانب جميع البدلات والعلاوات الأخرى.