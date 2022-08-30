قفزة 10 أضعاف لأسعار الكهرباء فى دول أوروبا (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - شهدت أسعار الكهرباء قفزة قياسية فى دول أوروبا، ليصل ارتفاع أسعار الكهرباء فى فرنسا إلى 10 أضعاف مستوى الأسعار فى العام الماضى تقريبًا، خصوصا بعدما قلصت روسيا إمداداتها من الغاز الطبيعى إلى أوروبا قبل الشتاء الذى يشهد ذروة الطلب على الطاقة.





ووفقًا لموقع (Ember-climate.org)، فقد سجلت أسعار الكهرباء فى فرنسا ارتفاعًا بنسبة 955%، لتقفز من 38 يورو فى يناير الماضى إلى 401 يورو لكل ميجاواط فى الساعة فى يوليو الماضى، تلتها إيطاليا التى سجلت أسعار الكهرباء فيها ارتفاع بمقدار 840%، لتقفز من الأسعار من 47 يورو فى يناير الماضى إلى 442 يورو فى يوليو. كما سجلت ألمانيا 800% ارتفاع فى أسعار الكهرباء، التى قفزت من 35 يورو فى يناير الماضى، لتسجل 315 يورو فى يوليو. وسجلت اليونان كذلك ارتفاع بنسبة 483% فى أسعار الكهرباء، التى ارتفعت من 58 يورو فى يناير إلى 338 يورو لكل ميجاواط فى الساعة فى يوليو.

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