أكثر من 150 ألف أمريكى محرومون من المياه النظيفة فى ولاية ميسيسيبى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن أكثر من 150 ألف شخص تُركوا دون الحصول على مياه نظيفة وآمنة فى مدينة جاكسون بولاية ميسيسيبى، جراء تعطل أكبر محطة لمعالجة المياه فى المدينة عن العمل.

وأصدر حاكم الولاية، تيت ريفز، بيانًا ذكر فيه أن مدينة جاكسون لن يكون لديها مياه جارية موثوقة "على نطاق واسع" حتى يتم إصلاح محطة المعالجة.

ومع ذلك، أشار ريفز إلى أنه من غير المؤكد كم من الوقت سيستغرق حتى تتمكن المدينة من استئناف المستويات الطبيعية لإنتاج المياه، موضحا أن مضختين رئيسيتين فى محطة معالجة المياه بالمدينة، توقفتا عن العمل، وأن وضع المضخات الاحتياطية غير واضح.

وحسب تقرير أمريكى، فإن مسؤولين حذروا من أن المياه التى لا تزال تتدفق من الحنفيات من المحتمل أن تكون غير معالجة وغير آمنة للاستهلاك.

ورصدت الصحيفة أنه بينما قال مسؤولون فى المدينة إن نقص المياه لن يستمر إلا ليومين على الأكثر، فقد حذر مسؤولو الولاية من أن النظام داخل المحطة يقترب من نقطة الانهيار.

ويعانى نظام المياه فى مدينة جاكسون، وهى أكبر مدينة فى الولاية، من أزمة منذ سنوات، بسبب الشيخوخة وعدم كفاية البنية التحتية ونقص الموارد لدعمها، وقد عانى السكان من اضطرابات فى الخدمة وإخطارات متكررة بشأن الماء، بما فى ذلك الإشعارات التى كانت سارية بالفعل لأكثر من شهر بسبب شوائب موجود فى عينات المياه.