بوريل يعلن إنشاء مجموعة عمل لتجديد مخزونات أوروبا العسكرية

جدة - نرمين السيد - وقال مفوض الأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل: "أنشأ الاتحاد الأوروبى مجموعة عمل لدراسة الإمكانيات وتعزيز التطبيق العملى للطلبات العسكرية المشتركة لدول الاتحاد الأوروبى لتجديد مخزوناتها من الأسلحة". ومن المعلوم أن المفوضية الأوروبية خصصت 500 مليون يورو للسنتين المقبلتين من أجل تكثيف التطبيق العملى للطلبات المشتركة، لتحسين كفاءة المشتريات ودعم الصناعة العسكرية.

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