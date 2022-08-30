النيجر: سقوط 75 قتيلا وإصابة ألف آخرين جراء الأمطار

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الرسمية فى النيجر، اليوم الثلاثاء، مقتل 75 شخصَا، وتضرر أكثر من ألف شخص آخرين جراء الأمطار القوية التى تشهدها البلاد منذ يونيو الماضى، وسط تخوفات من أمطار أخرى مرتقبة فى سبتمبر المقبل، رغم أن أن النيجر واحدة من البلدان ذات المناخ الجاف عادة.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت الحماية المدنية فى النيجر إنه "حتى 28 أغسطس، قتل 75 شخصا، من بينهم 54 بسبب انهيارات لحقت بمنازلهم، بينما غرق 21 آخرون، وتضرر أكثر من 108 آلاف شخص وأصيب 102 بجروح". كما أكدت الحماية المدنية أن "مياه الأمطار دمرت أو أتلفت أكثر من 12700 مسكن، وتسببت فى تدمير مراكز للعلاج ومخازن القمح"، فيما قامت الحكومة وشركاؤها بتوزيع أكثر من 628 طنًا من الحبوب للمتضررين. وتحذر هيئة الأرصاد فى النيجر من توقعات هطول أمطار طوفانية فى البلاد متوقعة بنهاية شهر سبتمبر المقبل.

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