العالم اليوم - الإمارات تستقبل حاملي بطاقة "هيّا" المخصصة لمشجعي المونديال

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 06:21 مساءً - أعلنت دولة الإمارات، يوم الثلاثاء، منح حاملي بطاقة "هيّا" المخصصة لمشجعي بطولة كأس العام "قطر 2022" تأشيرة سياحية متعددة الدخول.

وتسمح التأشيرة بالدخول والإقامة بدولة الإمارات لمدة تصل إلى 90 يوما من تاريخ إصدارها، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

وتتيح التأشيرة الدخول إلى الإمارات والخروج منها عدة مرات خلال مدة صلاحيتها، مع إمكانية التمديد لفترة 30 يوما إضافية.

ويستثنى مواطني الدول المعفية من تأشيرات دخول الإمارات من هذا الضوابط حيث يمكنهم الدخول والإقامة وفق الإجراءات المعمول بها حاليا.

وأفادت "وام" بتخفيض رسوم التأشيرة لتكون 100 درهم فقط وتدفع لمرة واحدة.