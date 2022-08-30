نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التقديم على راتب الرعاية الاجتماعية Spa gov iq إلكترونيًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة العديد من المواطنين العراقيين يبحثون عن خطوات كيفية التقديم على راتب الرعاية الاجتماعية بشكل الكتروني، لهذا قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بتفعيل رابط مخصص لتعبئة استمارة إلكترونية لكي يتم إي شخص مستفيد من إدخال كافة البيانات المطلوبة بصورة إلكترونية وصحيحة كما هو موضح لكم متابعي موقع ثقفني الإخباري عبر هذا المقال فنتمنى منكم متابعة قراءة السطور التالية للتعرف علي رابط التسجيل في الرعاية الاجتماعية.

كيفية التقديم على راتب الرعاية الاجتماعية

في الوقت الحالي يبحث الكثير من المتقدمين والمتقدمات علي البوابة إلكترونية لوزارة الشؤون الاجتماعية من الذين يجدون انفسهم مؤهلين علي شروط التقديم على الرعاية الاجتماعية لهذا سوف نرفق لكم رابط التقديم على رواتب الرعاية الاجتماعية حتي يتمكن الجميع من التسجيل.

الدخول علي البوابة الالكترونية لهيئة الحماية الاجتماعية بواسطة المتصفح الخاص بك.

سوف يجد الشخص المستفيد قسم الاستمارة الإلكترونية قم بالدخول إلى الاستمارة من اجل تقديم طلب التسجيل.

كتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح داخل الحقول الفارغة.

يجب على المواطن أن يتعهد بصحة المعلومات الواردة بداخل هذه الاستمارة عن طريق وضع علامة صح داخل الخانة المخصصة لذالك.

الضغط على كلمة تأكيد الطلب.

هنا ينبغي عليك عزيزي المواطن المقدم الطلب بشكل الكتروني الانتظار حتي سترسل لك الوزارة رسالة القبول عبر الهاتف المسجل في الاستمارة لهذا تأكد جيدا من صحة كتابة الرقم وتفعيله من شركة الاتصالات حتي تتمكن من استلام راتب الحماية من كل شهر بدون حدوث آي تأخير في الإيداع.

الفئات المستحقة للرعاية الاجتماعية

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هيئة الحماية الاجتماعية أوضحت كافة الشروط من أجل الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية فمن ضمن تلك الشروط الواجب توافرها هي تقديم شهادة وفاة الزوج في حالة من تتقدم أمراءة أراملة يفضل تقديم صورة طبق الأصل من القيد العائلي من مديرية الأحوال المدني بدولة العراق، واليكم الأشخاص المستحقين للحصول علي الراتب وهم كالاتي :-