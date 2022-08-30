ألمانيا تعلن تعليق اتفاقية تسهيل التأشيرات مع روسيا

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق، عارضت ألمانيا وفرنسا دعوة الاتحاد الأوروبى لفرض حظر عام على إصدار تأشيرات "شنجن" للمقيمين فى روسيا، إلا أن ألمانيا أعلنت قرارها بالتخلى عن نظام التأشيرات المبسط للمواطنين الروس، اليوم، خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى، والمنعقد فى العاصمة التشيكية براغ.

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