«ليس من السهل».. ميجان ميركل ترفض الصفح عن العائلة المالكة فى بريطانيا

وحسبما ذكرت وكالة "أسوشيتيد برس"، فقد تصدرت الممثلة الأمريكية السابقة، ميجان، عناوين الصحف فى بريطانيا، اليوم الثلاثاء، بسبب التعليقات التى أدلت بها خلال مقابلة مع مجلة "ذا كت" الأمريكية.
وبحسب الوكالة، ردت ميجان ميركل على سؤال عما إذا كان هناك مجال للتسامح بينها وبين العائلة المالكة فى بريطانيا وعائلتها، قائلة: "ليس من السهل الصفح".
كما أشارت ميجان إلى علاقة زوجها الأمير هارى المتوترة مع والده الأمير تشارلز، موضحة: "أعتقد أن الصفح أمر مهم حقا.. عدم الصفح يتطلب الكثير من الطاقة.. ولكن الأمر يتطلب الكثير من الجهد للتسامح.. لقد بذلت بالفعل مجهودًا كبيرًا، خاصةً مع العلم أننى أستطيع قول أى شىء".
ويسود التوتر العلاقة بين ميجان 41 عاما، والأمير هارى 37 عاما، مع العائلة المالكة البريطانية، منذ تخلى الزوجين عن واجباتهما الملكية، واتخاذهما قرارًا بمغادرة المملكة المتحدة أوائل عام 2020، رفضًا لما وصفاه بالتدخلات والمواقف العنصرية غير المحتملة لوسائل الإعلام البريطانية.
وكانت ميجان تحدثت فى أحد المقابلات التلفزيونية عن العنصرية داخل النظام الملكى البريطانى، وقال الأمير هارى إن والده الأمير تشارلز توقف عن الرد على مكالماته.
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