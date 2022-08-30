غازبروم الروسية: أسعار النفط العالمية مستقرة بفضل اتفاقية أوبك+

جدة - نرمين السيد - وأضاف ديوكوف -فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"- إن (أوبك+) حلت مشكلة موازنة العرض والطلب، كما أن الأسعار مستقرة إلى حد ما فى السوق العالمية، لافتًا إلى أن الأسعار مرتفعة ولكن ليس بسبب (أوبك+) و"إنما تلعب العوامل الجيوسياسية دورا هنا".
وأشار رئيس شركة "غازبروم" إلى أن اتفاقية "أوبك+" أظهرت أنها قادرة على الحفاظ على توازن أسعار السوق المقبولة للمستهلكين وشركات النفط.
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